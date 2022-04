Flere dræbt i togulykke

I det sydlige Ungarn er et tog kørt sammen med en lastbil.

Der er meldinger om flere døde og adskillige sårede.

Det skriver Reuters.

Ifølge lokale medier er der syv dræbte og adskillige sårede i ulykken, som skete i byen Mindszent tæt på den ungarsk-serbiske grænse kort før klokken fem tirsdag morgen.

Flere ambulancer og en redningshelikopter er på stedet, hvor redningsarbejdet stadig foregår.

- Redningsarbejdet er stadig i gang, så vi kan ikke fastslå antallet af tilskadekomne, siger en talsmand for politiet til Reuters.

Togselskabet skriver, at et tog på vej fra byen Kiskunfelegyhaza til Hodmezovasarhely har været involveret i en ulykke med en lastbil, hvorefter flere vogne er afsporet. Om bord var der 22 personer, hvoraf to er slemt tilskadekomne, og yderligere otte er lettere tilskadekomne.