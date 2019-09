Flere dræbt under nyt Taliban-angreb

Taliban-bevægelsen har for anden gang på to dage angrebet en større by i Afghanistan.

Flere civile og politifolk er blevet dræbt under søndagens angreb, oplyser myndigheder i Baghlan-provinsen.

Angrebet mod Pol-e-Khomri, der er hovedby i provinsen, kommer efter et omfattende angreb lørdag mod en af Afghanistans største byer, Kunduz, omkring 100 kilometer mod nord. Her blev mindst 25 dræbt.

Et medlem af provinsrådet i Baghlan-provinsen fortæller, at han har set ligene af mindst seks soldater eller politifolk under søndagens angreb.

Han tilføjer, at situationen blev værre time for time.

Lyden af skud kunne høres til sent på eftermiddagen i dele af byen, hvor der bor knap en kvart million mennesker. Nogle af indbyggerne prøvede at flygte.

- Jeg er bange for, at byen kollapser, hvis vi ikke får forstærkninger snart, siger rådsmedlemmet, Mabobullah Ghafari.

Taliban kontrollerer eller har magten i omkring halvdelen af Afghanistan. Den militante gruppe er på sit stærkeste niveau siden den amerikanskledede invasion i 2001, hvor Taliban-styret blev afsat.

Samtidig fortsætter fredsforhandlinger mellem Taliban og USA i Qatars hovedstad, Doha. Her siger den amerikanske udsending, Zalmay Khalilzad, at parterne er "på tærsklen til en aftale".

Men han advarer Taliban om, at "volden må stoppe".

Den aftale, der er ved at falde på plads, indebærer, at USA vil trække omkring 14.000 tilbageværende soldater ud af Afghanistan. Til gengæld skal Taliban garantere, at bevægelsen ikke vil bruge Afghanistan som udgangspunkt for globale angreb.