Flere fanger i krig i Ukraine

Rusland arbejder intenst på at få udvidet mængden af støvler på jorden i Ukraine, og en af løsningerne er en 'gammel kending'.

Siden starten af 2023 har Rusland forsvarsministerium skruet drastisk op for planerne om at rekruttere russiske fanger for efterfølgende at sende dem i krig i Ukraine.

Ifølge Storbritanniens forsvarsministeriums efterretninger er der med al sandsynlighed op mod hele 10.000 russiske indsatte, der meldte sig til Ruslands militær - i april alene.

Gammel kending

Siden sommeren 2022 havde Putins kok og leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, adgang til russiske fanger, som han tilbød at melde sig til Wagner-gruppen for at kæmpe i Ukraine.

I en video fra et fængsel kunne man tidligere se Jevgenij Prigozjin tilbyde indsatte at kæmpe for hans private militærfirma i seks måneder for derefter at slippe for at afsone yderligere.

Det er altså ikke noget nyt, at Rusland forsøger at hverve soldater bag tremmer, men ifølge Storbritanniens forsvarsministerium mistede Wagner-gruppen højst sandsynligt adgangen til fængslerne i februar efter en meget offentlig fejde med det russiske forsvarsministerium.

Migranter og indsatte

Foruden flere indsatte vil Rusland også sende migranter i krig.

Mere specifikt har Ruslands militær fundet vej ind i moskéer og migrationskontorer i Centralasien, hvor de har forsøgt at rekruttere soldater i både Tadsjikistan og Usbekistan.

Ifølge Storbritanniens forsvarsministerium har Radio Free Europe kunnet rapportere, at migranter får tilbudt 2390 dollars (ca. 16.000 kr.) for blot at melde sig til militæret - for herefter at blive betalt 4160 dollars (ca. 28.000 kr.) om måneden.

Foruden den høje løn bliver de tilbudt russisk statsborgerskab efter blot seks måneder til et år i stedet for de normale fem år.

Strategien med at sende indsatte og migranter i krig skulle være for at undgå eller udskyde tvungne mobiliseringer blandt russere, hvilket ville være ekstremt upopulært.