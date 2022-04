Flere medier: Putins 'tætte ven' fanget

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har offentliggjort et billede af den ukrainske, prorussiske oppositionspolitiker Viktor Medvedtjuk iført håndjern.

Det fremgår af et opslag på tjenesterne Telegram og Instagram.

Viktor Medvedtjuk er ifølge flere medier tæt ven med Vladimir Putin. Dertil er Vladimir Putin gudfar til Medvedtjuks datter. Det skriver Independent.

Foto: Volodimir Zelenskijs Telegram

Han skal være blevet tilbageholdt efter en operation udført af ukrainske styrker.

Zelenskij sender en tak til den den ukrainske sikkerhedstjeneste, som har anholdt Medvedtjuk.



'En særlig operation blev udført takket være SBU. Godt klaret! Detaljer følger senere', skriver Zelenskij.

Ifølge Guardian har oppositionspolitikeren og oligarken været forsvundet siden krigens tredje dag. Han var under husarrest, mens han var ved at blive efterforsket for anklager om landsforræderi.

Han formåede dog at slippe fri, da krigen begyndte.

Efterfølgende har den ukrainske sikkerhedstjeneste vist et nyt billede på Twitter af Medvedtjuk, hvor han, ligesom på det første billede, er lagt i håndjern.

Foto: Ukraines sikkerhedstjeneste

Og sikkerhedstjenesten holder ikke igen med glæden over fangsten.

'Du kan være prorussisk politiker og arbejde for aggressorstaten i årevis. Du har muligvis gemt dig for retfærdigheden på det seneste. Du kan endda bære en ukrainsk militæruniform som camouflage.. Men vil det hjælpe dig med at undslippe straf? Slet ikke!, skriver de i tweetet.