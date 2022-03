Flere ukrainere er fanget på grænsen mellem Mexico og USA

Over et dusin ukrainske, russiske og hviderussiske flygtninge sidder i disse dage fast ved grænsen mellem Mexico og USA, mens de venter på asyl.

En af dem er ukraineren Natalia Poliakova, der efter at have rejst 10.000 kilometer med tog og fly fra Spanien til Mexico, nu kæmper med at komme ind i USA.

- Den amerikanske regering siger, at 'vi skal nok hjælpe jer', men nu har vi siddet på gaden i dagevis, siger Poliakova ved en grænseovergang i Tijuana, hvor et dusin ukrainere samt en håndfuld russere og hviderussere sidder i venteposition.

- Vi er velkomne i USA, men vi får ikke lov at rejse ind, tilføjer hun.

Den 25-årige ukrainer føler den samme frustration, som de tusindvis af latinamerikanske migranter, der hvert eneste år bliver afvist ved USA's sydlige grænse.

Trods sin unge alder er Natalia Poliakova på flugt for anden gang i sit liv. I 2014 blev hun tvunget til at forlade sit hjem i Krim og søge ly i Kyiv, da Rusland annekterede den ukrainske halvø.

For bare to måneder siden havde hun et godt betalt job i Ukraine, men lige som titusindvis af andre ukrainere skyndte hun sig ud af landet, da Rusland gik til angreb 24. februar.

Efter at have nået den ukrainske grænse rejste Natalia Poliakova over Budapest, Barcelona, Bogota og Mexico City, inden hun endelig nåede frem til Tijuana, der grænser op til den amerikanske by San Diego i Californien.

Tijuana har de seneste dage registreret et voksende antal ukrainere, der søger asyl i USA.

Men sagsbehandlingen og ventetiden er lang, da tusindvis af andre migranter og flygtninge også forsøger at komme ind i landet.

Natalia Poliakova håber, at hun kan søge ly hos en tante, der bor i USA. Efter krigen vil hun dog tilbage til Ukraine.

- Vi ønsker alle at vende hjem for at genopbygge landet, siger hun.

Ifølge tal fra de amerikanske grænsemyndigheder er antallet af ukrainere, der forsøger at rejse ind i landet fra Mexico, steget de seneste måneder.

I januar, før krigen i Ukraine brød ud, krydsede 248 ukrainere USA's sydlige grænse ifølge de seneste tal.

Tallene for februar og marts kendes ikke endnu. Ifølge nyhedsbureauet Reuters var ukrainere dog den tredjemest repræsenterede nationalitet blandt ankomne til USA fra Mexico i den første uge af marts.