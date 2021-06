Florida-borgmester: Vi har ikke opgivet at finde overlevende

Redningsmandskab har stadig håb om at finde overlevende i den delvist kollapsede bygning i Florida.

- Vi har stadig håb, siger borgmesteren i Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, lørdag morgen lokal tid.

Adskillige mennesker menes at være fanget i ruinerne efter ulykken, der skete natten til torsdag lokal tid.

Dødstallet er uændret, siger borgmesteren. Fire mennesker er fundet omkommet, og 159 er stadig savnet.

- Vi fortsætter med eftersøgningen. Vi leder efter mennesker, der er i live i ruinerne. Det er vores prioritet, og vores hold er ikke stoppet, siger hun.

Redningsmandskab har arbejdet i døgndrift, men ikke fundet flere overlevende i løbet af natten eller morgenen.

Mens borgmesteren forsøger at indgyde håb, erkender hun, at en brand, der fortsat ulmer i ruinerne af bygningen, gør redningsindsatsen besværlig.

Den delvist kollapsede bygning er fra 1981 og 12 etager høj.

Bygningen styrtede sammen omkring klokken 01.30 natten til torsdag lokal tid. Florida er seks timer bagud i forhold til Danmark.

USA's præsident, Joe Biden, har beordret en føderal nødtilstand for Florida og beordret de nationale myndigheder til at støtte delstaten og dets redningshold. Det skal ske gennem den føderale katastrofeorganisation Fema.

En videooptagelse af det katastrofale bygningskollaps, taget fra et overvågningskamera, viser, at hele den ene side af komplekset smuldrer og falder sammen. Det følges af et nyt kollaps af en anden sektion.

Der er fortsat ikke nogen forklaring på, hvorfor dele af den 40 år gamle bygning Champlain Towers South, der ligger ved strandvejen i Surfside, faldt sammen torsdag morgen.

Men lørdag er det kommet frem, at en ingeniør for tre år siden i en rapport advarede om, at der var alvorlige fejl ved bygningen - blandt andet i betonstøbningerne i den underjordiske parkeringskælder.

Omkring 55 af de cirka 130 lejligheder i bygningen blev revet med, da bygningen kollapsede.

Cirka 80 af de 130 lejligheder var beboet, da ulykken skete.