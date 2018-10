Floridas guvernør: For sent at flygte fra monster-orkanen

Orkanen Michael og det medfølgende voldsomme vejr er nu så tæt på at gå i land i det sydøstlige USA, at det er for sent og for farligt at lade sig evakuere fra området.

Personer, der ikke har forladt deres hjem i tide, skal i stedet blive indendørs og tage de nødvendige foranstaltninger.

Det siger guvernøren i delstaten Florida, Rick Scott, ifølge CNN på et pressemøde onsdag eftermiddag dansk tid.

Bliv i huset

- Nu er stormen her. Det er ikke sikkert at bevæge sig rundt i området. Hvis du befinder dig i et kystområde, så forlad ikke dit hus, lyder opfordringen fra guvernøren.

Han kalder Michael den farligste storm til at ramme det nordvestlige Florida i et århundrede.

Orkanen Michael rammer land i det nordvestlige Florida tæt ved grænsen til nabostaten Alabama og vil frem til i morgen tidlig amerikansk østkysttid bevæge sig mod Georgia med enorme vindhastigheder og store mængder regn. Kort: Google

Følges af stormflod

Michael er onsdag blevet opjusteret til en kategori 4-orkan og betegnes som ekstremt farlig. Skalaen går til 5.

Orkanen kan føre til en fire meter høj stormflod. Der er målt vindstød på 230 kilometer i timen.

I Panama City Beach i Florida er enorme bølger onsdag eftermiddag begyndt at slå ind mod kysten.

Tom Moenich kørte langs stranden ved Keaton Beach, Florida, tidligere onsdag. Han skulle tjekke nogle venners feriehuse. Foto: Chris O'Meara/AP

Myndigheder oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at de på grund af det voldsomme vejr ikke er i stand til at reagere på alarmopkald. Et stykke længere inde i landet lyder det fra brandvæsnet i Panama City, at man kun rykker ud til livstruende situationer.

Omkring 375.000 mennesker er tidligere blevet opfordret eller beordret til at evakuere 22 amter i Florida.

Derudover kan orkanen senere resultere i voldsomme regnskyl i både Florida, Alabama, Georgia samt North og South Carolina.