Fly i brand - 50 passagerer om bord

Opdateret 20.09: Ifølge Reuters er alle 100 passagerer evakueret fra flyet, uden at nogen er kommet til skade. Det fortæller chefen for Irans krisecenter på stats-tv. Branden skulle være startet ved, at der var fejl i flyets landingsgear.

Redningstjenesten i Irans hovedstad oplyser, at et fly er brudt i brand i Teherans lufthavn Mehrabad.

Det rapporterer nyhedsbureauet Fars.

Der er stadig 50 passagerer om bord i flyet, efter det er lykkedes at evakuere 50 andre, skriver nyhedsbureauet på Twitter.

Ifølge Russia Today skulle flyet været gået i brand under landingen. Der er ikke rapporteret nogen tilskadekomne indtil videre.

I øjeblikket er det eneste billede, som skulle være fra hændelsen, i et tweet fra et nyhedsbureau kaldet Tasnimnews_FA.