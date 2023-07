Flygter stadig: - Jeg er bange

De voldsomme skovbrande er ude af kontrol og tvinger både turister og indbyggere til at forlade sydøstlige områder af Rhodos. Ekstra Bladet har talt med en dansker, der har brugt hele dagen på at flygte fra flammerne

Kaotiske scener udspiller sig fortsat på Rhodos lørdag aften.

Det fortæller Anne Larsen, der hele dagen har været på flugt fra den kraftige skovbrand, der hærger den græske ferieø.

Faktisk er hun gået langt over 20 kilometer i den skoldhede varme, og hun ved fortsat ikke, om hun har nået sin slutdestination.

Hver gang de mange turister tager ophold på et hotel, går der nemlig kun et par timer, inden de bliver gennet videre til det næste, fortæller hun.

- Vi ventede på et hotel i tre timer, men var nødt til at flygte videre, da vi ikke kunne køre med i busserne til lufthavnen og heller ikke kunne blive på grund af ilden, siger hun og uddyber:

- Til sidst blev vi samlet op af nogle lokale, der har kørt os til et nyt hotel.

Sådan så det ud tidligere, da Anna Larsen skulle rykke fra sit hotel i Kiotari-området. Foto: Privatfoto.

'Mistet kontrollen'

Anne Larsen ved dog endnu ikke, om hun får mulighed for at sove på hotellet, eller om hun sammen med en masse andre må bruge natten på hotellets fællesområder.

Samtidig frygter hun også, at ilden fortsætter med at rykke tættere på.

- De lokale siger, at myndighederne har mistet kontrollen over ilden, og jeg er bange, siger hun.

- Nåede et turistområde

Ifølge Ritzau er over 2000 mennesker blevet evakueret fra dele af den græske ferieø Rhodos lørdag.

Græsk tv viser billeder af turister, der står i lange køer med deres bagage og venter på at blive sejlet fra de berørte områder omkring byerne Kiotari og Lardos i den sydøstlige del af Rhodos.

I baggrunden ses tykke røgskyer stige op fra de dele af øen, hvor brandene raser.

Kystvagtens skibe og over 30 privatejede både er sat ind for at fragte de mange mennesker til mere sikre områder.

- Vi havde lavet brandbælter rundt om landsbyen Laerma i aftes, men et 180 grader skifte i vinden her til morgen hjalp branden med at vokse sig langt større over mange kilometer, og den nåede et turistområde, siger Rhodos' viceborgmester, Konstantinos Taraslias.

Turister har flygtet fra branden hele dagen. Foto: Instagram rhodes. rodos.

Varmere søndag i vente

Imens kæmper brandfolk for at få øens største brand under kontrol. En kraftig vind puster til den og har hjulpet flammerne til at brede sig.

Fra luften kaster fly vand ned over området. Brandfolk fra Slovakiet er sat ind for at hjælpe deres græske kolleger på Rhodos.

Alt i alt er der omkring 70 skovbrande i Grækenland netop nu.

Græske myndigheder har advaret om, at der er forhøjet risiko for skovbrande på Rhodos og andre af de græske øer søndag. Her ventes temperaturerne at nå op omkring 45 grader.