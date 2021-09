Flygtet præsident ville undgå krig i Kabuls gader

Afghanistans flygtede præsident, Ashraf Ghani, har onsdag forsøgt at forklare, hvorfor han anså det nødvendigt at forlade landet i en fart, da Taliban gjorde sig klar til at indtage hovedstaden Kabul 15. august.

Han kalder det i en erklæring den mest vanskelige beslutning i sit liv, men mener, at den forhindrede et blodbad.

Men han undskylder for sine handlinger over for det afghanske folk.

Ghani forklarer sin flugt med, at hvis han var blevet i Kabul, så ville det kunne udløse gadekrig i byen, som ikke er set siden 1990'ernes borgerkrige i Afghanistan.

Han beklager, at det ikke som præsident lykkedes ham at bringe fred og fremgang for sit land.

- Det er med den dybeste og mest oprigtige beklagelse, at mit eget kapitel endte i en lignende tragedie, som mine forgængeres, siger han.

En Taliban-militsmand foran en plakat i Kabul af Afghanistans præsident indtil 15. august, Ashraf Ghani. Jeg beklager dybt, at mit virke endte i en tragedie, siger Ghani i en erklæring onsdag.

Ghani flygtede via Usbekistan til De Forenede Arabiske Emirater.

Taliban sikrede sig 15. august fuld kontrol over Kabul. Tirsdag udpegede den militante islamistiske bevægelse en ny regering, som består af folk fra den hårde kerne i Taliban.

Den nye indenrigsminister, Sirajuddin Haqqani, står på USA's terrorliste. Hans netværk sættes i forbindelse med nogle af de værste forbrydelser i Afghanistan i de senere år. Blandt dem en lastbilbombe i 2017 nær den tyske ambassade, som kostede 150 mennesker livet.