Flykrig med Putin: Kan ende som skrot

Det kan ende som verdens dyreste flyture for tre russiske flyselskaber, der nu ser ud til at miste fly for milliarder.

I sidste måned underskrev Ruslands præsident, Vladimir Putin, en ny lov, der gjorde det muligt at overtage flere hundrede amerikanske fly der var strandet i russiske lufthavne.

De amerikanske og europæiske ejere fortalte, at de havde så godt som opgivet at få flyene til en værdi af næsten 70 milliarder danske kroner igen.

Nu svarer USA igen, og amerikanske myndigheder vil gøre 170 amerikanske fly i Rusland ubrugelige.

Ifølge Reuters har det amerikanske handelsministerium nu udstedt foranstaltninger mod de russiske flyselskaber Aeroflot, Azur Air og UTair.

Efter den russiske invasion af Ukraine indførte USA en række sanktioner, der gjorde det ulovligt for russerne at tage amerikanske fly i drift.

De tre flyselskaber har dog alligevel brugt Boeing-flyene på ruter til Beijing, Delhi, Antalya, Istanbul og Dubai i marts.

Kommer ikke i luften igen

Da Boeing ikke har haft mulighed for at levere reservedele eller stå for vedligeholdelsen af de mange fly, kommer de med al sandsynlighed aldrig til at blive godkendt til at flyve igen.

- Disse fly vil ikke kunne bruges, hvis de ikke modtager vedligeholdelse og dele fra leverandørerne. Sanktionerne gør, at de ikke får det, sagde flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til det norske Børsen i forbindelse med Putins lov om overtagelse af fly.

Flyanalytikeren vurderer ikke, at det er sandsynligt, at de nogensinde kommer til at leve op til lufthavnenes skrappe krav igen.