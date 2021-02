Flymotor i brand: Dele regnede ned i folks haver

En motor på et passagerfly mod Hawaii eksploderede lørdag, hvilket resulterede i, at motordele faldt ned over byen Bloomfield i Colorado

Beboerne i Denver-forstaden har fået sig noget af en forskrækkelse, da flydele lørdag omkring 13:30 lokal tid faldt ned fra himlen og landede i folks haver.

Et amerikansk United Airlines-fly med kurs mod Honolulu på Hawaii fik pludselig motorfejl, hvorefter dele fra højre motor begyndte at falde af flyet.

Flyet af typen Boeing 777-200 var lettet fra Denver International Airport med 231 passagere og 10 besætningsmedlemmer ombord og 20 minutter efter indfandt motorfejlen sig.

Det skriver CNN.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dele af motoren landede i en have i Bloomfield. Foto: Ritzau Scanpix

Billeder og videoer af flyet viser en tydeligt blottet flymotor, der mangler flere dele, og passagerer beretter til CNN om et kæmpe brag.

- Der var et højt brag. Præcis sådan en lyd du ikke vil høre, når du er ombord på et fly. Jeg kiggede ud af vinduet og blev rimelig skræmt af at se, at motoren manglede i min side, fortæller Travis Loock, der var en af de 131 passagerer.

- Vi var bare glade for, at vi ikke var over havet, for det var der, vi var på vej hen.

CNN's transportanalytiker Mary Schiavo fortæller, at motoren er decideret eksploderet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Flyets højre motor sendte en hale af røg efter sig, da det fløj tilbage mod Denver International Airport for at nødlande. Foto: Hayden Smith/@speedbird5280/Ritzau Scanpix

Det lykkedes flyets piloter at nødlande flyet sikkert i Denver International Airport kort tid efter, og hverken i luften eller på jorden er der kommet nogen til skade.

- At vi ikke har fået meldinger om nogle tilskadekomne er helt utroligt, siger Rachel Welte fra Broomfield Police Department.

Myndighederne vil nu undersøge, hvad der gik galt, og hvorfor motoren fejlede.

Du kan se video af motoren inde fra flyet øverst i artiklen