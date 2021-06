FN-chef melder om hungersnød blandt 350.000 etiopiere

Mere end 350.000 mennesker i Etiopiens krigsramte Tigray-region lider under hungersnød, og flere millioner er i fare for at lide samme skæbne.

Det konkluderer en ny analyse fra FN og nødhjælpsorganisationer, der kalder situationen for den værste fødevarekrise i et årti.

- Der er nu hungersnød i Tigray, siger FN's bistandschef Mark Lowcock i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Han bemærker samtidig, at analysen ikke er blevet godkendt af den etiopiske regering.

- Antallet af mennesker, der kæmper med hungersnød, er det højeste i verden, siden en kvart million somaliere mistede livet i 2011, siger Lowcock.

De fleste af de 5,5 millioner, der bor i Tigray-regionen, har brug for fødevarehjælp, lyder det i rapporten.

I november brød der kampe ud i regionen mellem regeringstropper og regionens tidligere herskende parti, Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Styrker fra nabolandet Eritrea er også trådt ind i konflikten for at støtte den etiopiske regering.

Kampene har kostet tusindvis af civile livet og tvunget mere end to millioner på flugt fra den bjergrige region.

Analysen fra FN og nødhjælpsorganisationerne vurderer, at mere end 350.000 mennesker i Tigray er i den såkaldte fase 5-katastrofe, hvilket er det højeste katastrofeniveau.

Det betyder, at mere end en kvart million mennesker i Trigray ifølge FN oplever hungersnød.

Mindre end 20 procent af befolkningen i regionen er dog berørt, og antallet af dødsfald på grund af underernæring har ikke nået den officielle tærskel for at kunne erklære hungersnød i regionen.

Det kræver, at mindst 20 procent af befolkningen lider af ekstrem madmangel, et ud af tre børn skal være akut underernærede, og 2 ud af 10.000 mennesker skal dagligt dø af sult eller underernæring.

Der er blevet erklæret hungersnød to gange det seneste årti. I Somalia i 2011 og i dele af Sydsudan i 2017.