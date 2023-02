FN-chef: Stigende havniveau vil ramme København

København er blandt de storbyer, der i fremtiden risikerer at blive ramt hårdt af stigende havniveauer som følge af global opvarmning.

Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, tirsdag.

Det sker under et møde i FN's Sikkerhedsråd, hvor stigende havniveau har været på dagsordenen. Det er blandt andet blevet debatteret, hvilken indflydelse det vil have på den globale fred og sikkerhed.

- Storbyer på alle kontinenter - herunder Kairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, København, London, Los Angeles, New York, Buenos Aires og Santiago - vil blive ramt hårdt.

- 900 millioner mennesker, der bor i lavtliggende kystområder, er i særlig fare. Det svarer til en ud af ti personer på Jorden, siger Guterres.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sagen kort: FN's slår alarm i ny klimarapport,

Annonce:

De kan blive ramt

Han nævner også lande som Bangladesh, Kina, Indien og Holland som værende i fare for at blive ramt af det stigende havniveau.

I 2015 blev næsten 200 lande enige om den såkaldte Paris-aftale.

Aftalen blev indgået på FN's klimatopmøde i den franske hovedstad og lød på at begrænse den globale temperaturstigning til 2,0 grader - og helst 1,5 grader - inden udgangen af dette århundrede.

- Men selv hvis global opvarmning på mirakuløs vis bliver begrænset til 1,5 grader, så vil havniveauet stige betragteligt, siger Guterres tirsdag.

Ifølge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) vil havniveauet stige med 2-3 meter de næste 2000 år, hvis temperaturen stiger med 1,5 grader.

FN sagde i en rapport i oktober, at der ikke findes nogen 'troværdig' plan for at holde temperaturstigningen frem til 2100 på 1,5 grader.