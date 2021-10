FN frygter nye grusomheder i Myanmar efter troppeopbygning

FN frygter en eskalering af krisen i Myanmar, efter meldinger om at tusindvis af soldater er begyndt at gøre sig klar i den nordlige del af landet, der har været ramt af kaos siden et militærkup i februar.

Det siger FN's særlige udsending til Myanmar, Tom Andrews, fredag.

- Vi bør alle være forberedt, som folket i denne del af Myanmar er det, på endnu flere grusomme forbrydelser. Jeg beder til, at jeg tager fejl, siger Andrews i en tale til FN's Generalforsamling.

Ifølge AAPP, der er en støtteorganisation for politiske fanger i Myanmar, er over 1100 civile blevet dræbt, og mere end 8000 personer blevet anholdt siden kuppet 1. februar.

Det er sket i forbindelse med, at militæret har slået hårdt ned på en hver form for modstand mod regimet.

Tom Andrews oplyser, at han har modtaget information om, at titusindvis af tropper og våben er i gang med at blive flyttet ind i omstridte regioner i den nordlige og nordvestlige del af Myanmar.

Han tilføjer, at en årlig rapport om menneskerettighederne i Myanmar viser, at landets ledende militærjunta formentlig har stået bag forbrydelser mod menneskeheden samt flere andre krigsforbrydelser.

- De brugte taktikker minder ildevarslende meget om dem, som militæret benyttede sig af inden folkedrabene mod rohingyaerne i delstaten Rakhine i 2016 og 2017, siger Andrews.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar.

I august 2017 blev 740.000 af dem tvunget til at flygte til nabolandet Bangladesh efter en militær offensiv mod deres område.

FN har tidligere betegnet situationen som et muligt folkedrab.

I sin tale opfordrer Tom Andrews også verdens lande til fortsat at nægte Myanmars militærjunta adgang til våben og penge og til ikke at anerkende militæret som landets herskere.

Han peger på, at militærets frigivelse af tusindvis af politiske fanger tidligere på ugen er et bevis på, at presset fra omverdenen virker.