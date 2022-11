FN-klimaaftale når i mål til sidst efter intens slutspurt

Efter en ørkenvandring i egyptiske Sharm el-Sheikh lykkedes det til sidst i den dybe overtid.

Verdens lande har tidligt søndag morgen vedtaget en klimaaftale ved FN-klimatopmødet COP27, som ifølge tidsplanen skulle have sluttet fredag.

COP-formanden, egyptiske Sameh Shoukry, har banket hammeren i bordet efter knap to ugers forhandlinger, som undervejs er blevet beskrevet som kaotiske.

Kaotisk var det også under den afsluttende forsamling. Her fik de delegerede først det endelige udkast til en aftale, da de mødte op klokken 04.00 om natten lokal tid.

Det førte til, at Schweiz undervejs bad om at få ophævet mødet i en halv time til at kigge dokumentet igennem før de videre processer. Den halve time blev til en time og forsinkede dermed endnu en gang processen.

De delegerede har forhandlet til det sidste og ud på de lange nattetimer både lørdag og søndag. Den sene aftale betyder, at klimamødet er et af de længste nogensinde.

COP27-formand Sameh Shoukry, som undervejs har givet landene meget af skylden for de langvarige forhandlinger, sagde ved begyndelsen af den afsluttende forsamling, at 'fejltrin i processen ikke har været med vilje'.

- I sidste ende leverede vi.

- Vi forlader Sharm el-Sheikh med et nyt håb for vores klode, fastslår han ved slutningen af forsamlingen.

Helt centralt i aftalen er, at de knap 200 lande er blevet enige om at etablere en særlig fond.

Den indebærer, at rige lande skal hjælpe ulande økonomisk med at håndtere klimarelaterede tab og skader, som for eksempel tørke, oversvømmelser og højere vandstande er årsag til.

Derudover bevarer den formuleringer om fossile brændsler fra aftalen fra sidste års klimatopmøde, COP26.

Det var første gang nogensinde, at fossile brændsler blev nævnt i en sluttekst fra et FN-klimatopmøde.

De formuleringer har været op til diskussion igennem alle forhandlingsdage. Og var også medvirkende til, at forhandlingerne varede til langt ud på natten søndag.

Nogle ville have formuleringerne skærpet, mens andre ville have fossile brændsler helt ud af teksten.

Men aftalen lægger altså fortsat op til at skrue ned for gamle kulkraftværker og udfase ineffektive subsidier til fossile brændsler.

Uenigheder har der været mange af under årets klimatopmøde. Blandt dem er også planen for at mindske CO2-udledninger.

Her lægger teksten sig i høj grad op af sidste års aftale. COP26 blev i sin tid betegnet som klimamødet, som holdt 1,5 gradersmålet i live.

Ved dette års klimamøde gentages det, at konsekvenserne af klimaforandringerne vil være langt mindre ved global opvarmning på 1,5 grader sammenlignet med 2,0 grader.

Derfor bør man stræbe efter 1,5 grader, hedder det.

Dog vurderes det samlet set, at teksten om 1,5 grader er blevet svækket en smule i forhold til sidste års aftale, fordi målet ikke har fået samme plads centrale plads i teksten.