FN kræver russisk tilbagetrækning

Ved et hastemøde i FN's Generalforsamling onsdag kræver et stort flertal af medlemslandene, at Rusland trækker sig ud af Ukraine.

141 af de 193 medlemslande har stemt for en resolution, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine.

I resolutionen, som ikke er bindende, 'kræver' de også, at Rusland 'straks' trækker alle styrker ud af Ukraine.

35 lande undlod at stemme ved afstemningen. Kina var blandt de 35 lande, som undlod at stemme. Fem lande stemte imod resolutionen. Det drejer sig om Rusland, Syrien, Belarus, Eritrea og Nordkorea.

Ikke alle 193 lande kunne stemme ved forsamlingen, for eksempel fordi de har udestående betalinger.

Resolutionen er vedtaget efter to dage med debat. Den er ikke bindende under international lov. Den har derfor mere en symbolsk betydning.

Søndag besluttede FN's Sikkerhedsråd at hasteindkalde til generalforsamling.

Sådan lød det fra Ukraine og USA da beslutningen om hasteindkaldelse blev taget.

Det skete ved en afstemning, hvor Rusland ikke havde mulighed for at bruge sin vetoret.

Det er kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at der er indkaldt til hastemøde i FN's Generalforsamling.

Ruslands mulighed for at afvise resolutioner i Sikkerhedsrådet betyder, at det ikke har været muligt at få vedtaget en fordømmelse i det forum.

Derfor er det i Generalforsamlingen, at sådan en fordømmelse er vedtaget.

Det krævede mindst 100 ja-stemmer at få vedtaget resolutionen.

Da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, stemte 100 lande for en resolution, der dengang erklærede folkeafstemningen om Krims status ugyldig.

Rusland invaderede Ukraine for knap en uge siden. Siden er flere end 2000 civile meldt dræbt.