FN: Misforståelse kan føre til atomkrig

FN's generalsekretær har tændt de helt store advarselslamper ved en konference for ikke-spredning af atomvåben i New York.

- Menneskeheden er kun en misforståelse, en fejlberegning væk fra atomar tilintetgørelse, udtalte Antonio Guterres, der mener, at verden står overfor en atomtrussel, som ikke er set siden toppen af den kolde krig.

FN's generalsekretær nævner krigen i Ukraine, Mellemøsten og spændingerne på den koreanske halvø som situationer, der kan eskaleres ud i atomkrig.

- Vi har, indtil videre, været ekstraordinært heldige. Men held er ikke en strategi. Og det er er ikke et skjold mod geopolitiske spændinger, som koger over i atomkonflikt, udtalte António Guterres.

'Menneskeheden er kun en misforståelse, en fejlberegning væk fra atomar tilintetgørelse', udtalte Antonio Guterres mandag. Foto David Dee Delgado/Ritzau Scanpix

Putin: Ingen vindere

De permanente vestlige lande i FN's sikkerhedsråd, USA, Storbritannien og Frankrig, brugte konferencen til at lange kraftigt ud efter Rusland og Vladimir Putin.

Rusland forhøjede dets atomberedskab kort efter invasionen af Ukraine. Og satte de såkaldte 'afskrækkelses-styrker' i højt beredskab.

Samtidig advarede den russiske præsident om, at hvis udenforstående blander sig i krigen, vil det have militære konsekvenser af hidtil uset karakter.

Det fik i marts António Guterres til at advare om, at 'udsigten til en atom konflikt, der engang var utænkelig, er nu tilbage inden for mulighedernes grænse', skriver Ritzau.

Mandag gentog Guterres sin dystre advarsel.

- Eliminering af atomvåben er den eneste garanti for, at de aldrig vil blive brugt, udtalte generalsekretæren.

Putin sendte en skriftlig udtalelse til ikke-sprednings konferencen. Foto: SPUTNIK/ Ritzau Scanpix

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sendte en skriftlig udtalelse til ikke-sprednings konferencen:

'Der kan ikke være nogen vindere i en atomkrig, og den må aldrig blive udkæmpet'. Han skrev også at Rusland går ind for 'lige og udelelig sikkerhed for alle medlemmer af verdenssamfundet'.

Jeppe Kofod: Atomvåben er nødvendige

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S) deltager i konferencen i New York.

- Det er sådan, at vi ønsker en verden uden atomvåben. Men så længe, at eksempelvis Putin truer med at bruge våbnet mod os, så er vi nødt til at have dem som afskrækkelse over for, at han nogensinde kunne finde på at gøre det.

- Det er desværre sandheden, udtalte udenrigsministeren i den forbindelse.