FN opfordrer til global våbenhvile på grund af corona

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til en 'øjeblikkelig global våbenhvile' på grund af situationen med coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En global våbenhvile skal beskytte sårbare civile i konfliktzoner fra problemerne, som coronavirus fører med sig.

- Virussets hærgen illustrerer tåbeligheden af krig, siger António Guterres i en kort tale i FN's hovedkvarter i New York.

- Det er derfor, jeg i dag opfordrer til en øjeblikkelig global våbenhvile i alle verdens hjørner.

Eksperter og diplomater forventer ifølge AFP, at coronavirus kan skabe kaos i konfliktlande. Landene er ofte meget fattige og har skrøbelige sundhedssystemer.

- Det er tid til at sætte de væbnede konflikter i bero og fokusere sammen på den rigtige kamp for vores liv.

- Afslut sygdommen, som krig er, og bekæmp sygdommen, som skaber kaos i vores verden. Det begynder med at stoppe alle kampe. Nu, siger Guterres ifølge AFP.

Over 300.000 er smittet med coronavirus på verdensplan. Virusset er i næsten alle lande, og pandemien tager til i fart, har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) meddelt mandag.

Især sårbare i konfliktzoner risikerer at blive hårdt ramt, vurderer António Guterres.

- Virusset er ligeglad med nationalitet, etnicitet eller tro. Det angriber alle ubarmhjertigt. Imens raser væbnede konflikter rundtom i verden.

- De mest sårbare - kvinder og børn, personer med handicap, de marginaliserede og folk på flugt - betaler den højeste pris. De har også størst risiko for at lide de største tab fra Covid-19, siger Guterres ifølge Reuters.

Alle FN's cirka 3000 ansatte i hovedkvarteret i New York arbejder i øjeblikket hjemmefra. Det er sket efter ordre fra Guterres.

Tiltaget er blevet taget for at mindske risikoen for smittespredning i overensstemmelse med retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.