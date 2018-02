FN-rapport afslører rituelle grusomheder: Teenagepige voldtaget af 17 soldater

En ny rapport om brud på menneskerettighederne i Sydsudan har forfærdet medlemmer af den FN-kommission, der står bag rapporten.

- Jeg havde ikke forventet at blive konfronteret med så meget rituel ydmygelse og nedbrydning, som der udføres af forskellige årsager.

- Lidelserne og grusomheden er værre end nogen kunne have forestillet sig, siger Andrew Clapham, der er medlem af kommissionen og juraprofessor.

FN nedsatte i 2016 en særlig kommission, der skal dokumentere brud på menneskerettighederne i den nu fem år lange borgerkrig i Sydsudan.

Kommissionens rapporter forelægges FN og skal udgøre dokumentation i et eventuelt retligt efterspil efter borgerkrigen.

I den nyeste rapport, der fremlægges for FN i marts, kan man læse, at der er "betragtelige beviser" mod både præsident Salva Kiirs regeringsstyrker og mod de mange militante oprørsledere i landet, der "måske bærer individuelt ansvar for krigsforbrydelser".

Der er vidnebeskrivelser af adskillige gruppevoldtægter, kastrationer, vold mod etniske grupper og anden mishandling i rapporten.

Blandt de forfærdende fortællinger kan man læse om en sydsudansk mand, der kom hjem fra tjeneste hos regeringsstyrker for at finde sin familie mishandlet.

Hans mor var blevet bagbundet og havde fået stukket sine øjne ud med et spyd, da hun forsøgte at redde hans 17-årige søster fra at blive gruppevoldtaget.

Det lykkedes ikke, og den 17-årige pige var blevet voldtaget af 17 soldater. Hans far var blevet halshugget.

Historien er blot én blandt mange beretninger, der findes i rapporten.

I en anden beretning kan man læse, at en sydsudansk kvinde har fortalt, at hendes 12-årige søn blev tvunget til at have sex med sin bedstemor, hvis han ville beholde sit liv.

I alt udgør rapporten 230 vidneforklaringer og andet materiale.

Regeringen i Sydsudan har ikke ville kommentere rapporten.