FN slår alarm: Reel risiko for atomkatastrofe ved kraftværk

Der er en reel risiko for, at situationen ved atomkraftværket i ukrainske Zaporizjzja udvikler sig til en regulær atomkatastrofe.

Sådan lyder det lørdag fra FN's atomchef, Rafael Grossi.

Meldingen kommer, efter at der fredag var nye bombardementer ved kraftværket, der er det største af sin slags i Europa.

- Jeg er ekstremt bekymret efter gårsdagens bombardementer ved Europas største atomkraftværk. Der er en reel risiko for en atomkatastrofe, der kan true offentlighedens helbred og miljøet i Ukraine og andetsteds, siger han.

Grossi er generaldirektør i Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). Agenturet, der har hovedsæde i Wien, er FN's atomvagthund.

Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at stå bag angreb ved Europas største atomkraftværk. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Bombardementerne fredag var ifølge Grossi 'de seneste i en lang række af mere og mere alarmerende meldinger' fra Zaporizjzja

Ukraine og Rusland beskyldte fredag hinanden for angrebet mod kraftværket.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, anklagede Rusland for at stå bag den skade, der var sket ved det store kraftværk.

- Ethvert angreb på dette atomkraftværk er en åbenlys forbrydelse og en terrorhandling, lød det fra Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En højspændingsledning ved Zaporizjzja-værket blev ramt fredag. Det fik teknikere på værket til at lukke en reaktor ned.

Der var dog ikke meldinger om noget radioaktivt læk.

Ruslands forsvarsministerium har beskyldt ukrainske styrker for at have skudt mod atomkraftværket. Det russiske ministerium mener, at det er rent held, at der ikke har været et radioaktivt udslip.

Kampene i nærheden af atomkraftværket har vakt stor bekymring.

USA beskylder Rusland for at bruge det som et skjold i kampene mod ukrainske styrker. Værket blev overtaget af russiske styrker allerede i marts, men det drives stadig af ukrainske teknikere.

IAEA har bedt om at få adgang til værket.