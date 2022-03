FN's atomagentur mister forbindelsen til Tjernobyl

Det Internationale Atomagentur (IAEA) har mistet forbindelsen til det lukkede atomkraftværk Tjernobyl, som ligger i Ukraine, men i øjeblikket er under russisk kontrol.

Det skriver IAEA i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at IAEA for tiden ikke kan få adgang til data fra kraftværkets sikkerhedsovervågning.

IAEA's direktør, Rafael Grossi, udtrykker generelt bekymring for medarbejdernes arbejdsforhold.

- Jeg er dybt bekymret for den svære og stressende situation, som ansatte ved Tjernobyls atomkraftværk står med, og den mulige risiko, som det kan betyde for atomsikkerheden, siger han i pressemeddelelsen.

Han opfordrer de russiske styrker til at sørge for, at medarbejdere kan tage pauser og ikke dække for lange vagter af hensyn til sikkerheden på kraftværket.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at flere end 200 teknikansatte og vagter er fanget i området, og at de har arbejdet 13 dage i streg, siden russerne overtog kontrollen med kraftværket.

De ansattes situation var i 'forværring' skriver IAEA i pressemeddelelsen med henvisning til en rapport fra det ukrainske atomagentur.

Rafael Grossi har ifølge Reuters tilbudt selv at rejse til Tjernobyl - eller et hvilket som helst andet ukrainsk atomkraftværk for den sags skyld - for at sikre, at der er styr på sikkerheden på landets atomkraftværker.

Tjernobyl er et stort lukket atomkraftværk nord for Ukraines hovedstad, Kyiv. I april 1986 eksploderede det efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.

Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over store dele af Europa, inklusive det nordlige Sverige og Finland

Russiske styrker tog i sidste uge atomkraftværket ved Zaporizjzja. Det ligger ved Dnepr-floden og er Europas største atomkraftværk. Det skete efter lange kampe ved kraftværket, hvor en bygning i nærheden af kraftværket desuden brød i brand.

Ved Zaporizjzja er to af kraftværkets seks reaktorer i øjeblikket aktive, oplyser IAEA ifølge Reuters. Niveauet af stråling i området er 'normalt'.