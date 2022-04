FN's fødevarechef: Indbyggerne i Mariupol bliver sultet ihjel

Indbyggerne i den belejrede ukrainske by Mariupol 'bliver sultet ihjel'.

Det siger direktøren for Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, i et interview med nyhedsbureauet AP.

Samtidig forudser han, at den humanitære krise i Ukraine sandsynligvis vil blive endnu værre, efterhånden som Rusland intensiverer sin offensiv i de kommende uger.

Beasley advarer også om, at Ruslands invasion af Ukraine, som er en af verdens største korneksportører, risikerer at destabilisere lande langt væk fra regionen og udløse store flygtningestrømme.

- Jeg kan ikke se, at noget af det er aftagende, siger han til AP.

Krigens udvikling, hvor kampene er flyttet væk fra områder omkring hovedstaden Kyiv og mod det østlige Ukraine, betyder, at det er svært at nå frem til de sultne ukrainere, forklarer fødevaredirektøren.

Ifølge ham er manglende adgang en del af problemet. Det samme er mangel på arbejdskraft og brændstof.

- Det er ikke kun de næste par dage, men de næste uger og måneder kan det blive endnu mere kompliceret, end det er nu, siger David Beasley til AP.

- Faktisk bliver det værre og værre, tilføjer han.

Beasley peger på, at forværringen blandt andet skyldes, at frontlinjerne kommer til at rykke sig.

Han udtrykker særlig bekymring over havnebyen Mariupol, hvor et svindende antal ukrainere forsøger at holde stand mod en russisk belejring.

Over 100.000 mennesker er fanget i byen, og de har desperat brug for mad, vand og varme.

De russiske soldater har nægtet WFP at få adgang til byen.

- Vi giver ikke op, men det er en katastrofal situation. Folk bliver sultet ihjel, siger han.

Mariupol er en vigtig strategisk brik i Ruslands angreb på Ukraine. Byen kan give russerne kontrol over hele sydøstkysten og dermed forbinde den annekterede Krim-halvø med de russiskstyrede områder af Østukraine.