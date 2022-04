Først var det 'Z': Nu spreder nyt mystisk budskab sig på slagmarken

Krigslykken er vendt for de russiske styrker i Ukraine.

Russerne rullede ellers ind med kampgejst og en tro på, at 'specialoperationen' kunne klares på blot et par uger. Med russernes ankomst i Ukraine dukkede et mystisk budskab også op på flere kampvogne.

Som de russiske styrker bliver presset tilbage i flere regioner, dukker et nyt budskab dog op på ødelagte russiske kampvogne.

I krigens begyndelse kunne man se det hvidmalede 'Z' på mange russiske kampvogne. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Wolverines

Som flere medier, herunder Vice Media, har berettet, er et nyt budskab begyndt at sprede sig på efterladte tanks i Ukraine.

Her står teksten 'Wolverines' nemlig skrevet på de ødelagte russiske kampvogne.

Budskabet er skrevet af ukrainske soldater og henviser formentlig til en gammel kultfilm, som delvist trækker tråde til den nuværende situation i netop Ukraine.

'Red Dawn'

I koldkrigsfilmen 'Red Dawn' fra 1984 med bl.a. Patrick Swayze i hovedrollen vågner en gruppe unge studerende fra et gymnasium i en lille by i den amerikanske delstat Washington nemlig en morgen til synet af, at Sovjetunionen hen over natten har invaderet USA.

Filmplakaten for 'Red Dawn' fra 1984. Pr-foto

Sammen begynder guerilla-gruppen, som kalder sig selv 'Wolverines' efter skolens maskot, at bekæmpe de sovjetiske styrker.

Det har fået flere personer til at dele billeder af de ødelagte russiske tanks, hvor budskabet er spray-malet på, gennem det sociale medie Twitter.

