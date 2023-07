Første gang siden oprør

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har søndag fået besøg af en af sine nærmeste allierede, den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Det er første gang, at de to ledere mødes, siden Wagner-gruppen for cirka en måned siden indledte et oprør mod Ruslands militære topledelse.

Lukasjenko var med til at forhandle en aftale på plads med den private hær og dermed sætte en stopper for oprøret.

- Vi kommer selvfølgelig til at snakke om sikkerhed i vores region, lyder det søndag fra Putin under mødet med Lukasjenko.

De to har også diskuteret Ukraines igangværende modoffensiv.

- Der findes ingen modoffensiv, siger Lukasjenko ifølge russiske medier.

Til det svarer Putin:

- Den findes, men den har slået fejl.

Annonce:

Mødet mellem Putin og Lukasjenko finder sted i den russiske by Sankt Petersborg. Det skal efter planen fortsætte indtil mandag.

- Jeg har ændret nogle af mine planer, siger Putin.

- Vi kommer til at tilbringe halvanden til to dage sammen, lyder det.

En del af aftalen, der i sidste måned blev indgået med Wagner-gruppen, indebar, at den private hær skulle rykke til Belarus.

Lukasjenko understreger, at han holder et skarpt øje med gruppen.

- De spørger mig om lov til at tage mod Vest. De spørger om tilladelse. De vil gerne tage en tur til Warszawa, til Rzeszow, siger Lukasjenko og tilføjer:

- Men jeg sørger for, at de bliver her i det centrale Belarus som aftalt.

Belarus har været en tæt allieret for Putin under hele krigen.

Krigen i Ukraine har stået på i snart 17 måneder.

Russernes invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han havde sat gang i en 'særlig militær operation'.

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.