Første person er dømt efter omstridt sikkerhedslov i Hongkong

En 24-årig mand er tirsdag som den første person blevet dømt efter en ny og omstridt sikkerhedslov i Hongkong.

Manden er kendt skyldig i terrorisme og opfordring til løsrivelse.

Dommen anses for at være skelsættende og kan potentielt danne præcedens for fremtidige sager i Hongkong.

Strafudmålingen kommer senere - på en endnu ikke fastsat dato.

Den 24-årige tidligere tjener Tong Ying-kit var anklaget for på motorcykel at køre ind i tre politibetjente, samtidig med at han viftede et flag med teksten 'Befri Hongkong. Vor tids revolution'.

Det skete 1. juli sidste år, dagen efter at den nye sikkerhedslov trådte i kraft.

Tirsdagens dom tog udgangspunkt i flaget, som ifølge anklagerne opfordrede til, at Hongkong skulle løsrive sig fra Kina. Opfordring til løsrivelse kan potentielt give fængsel på livstid efter den nye lov.

Den 24-årige mand blev ikke dømt efter et anklagepunkt om farlig kørsel.

Flaget med teksten, der er blevet brugt vidt og bredt af demonstranter i Hongkong, har været et af omdrejningspunkterne i sagen.

Ifølge en af sagens dommere, Esther Toh, var den 24-årige klar over tekstens budskab og forsøgte at dele sit budskab om løsrivelse med andre. Derudover havde han en 'politisk agenda', pointerer dommeren.

Den nye sikkerhedslov blev mødt med store protester sidste år.

Den anses af modstandene for at være indført af Kina for at lukke munden på kritikere og for at begrænse ytringsfriheden.

Også i 2019 var der store demonstrationer i Hongkong. De blev udløst af et forslag, der ville gøre det muligt at udlevere hongkongere til Kina.

Hongkong ligger på Kinas sydkyst og har omkring 7,4 millioner indbyggere. Området er næsten dobbelt så stort som Bornholm.

Den tidligere britiske kronkoloni blev i 1997 tilbageført til Kina. Hongkong er delvist selvstyrende, men kontrolleres af Kina efter devisen 'ét land, to systemer'. De seneste år har Kina skærpet sin indflydelse i regionen.