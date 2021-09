Første skoledag i Kabul: Adskilt af gardiner

Flere steder i den afghanske hovedstad Kabul begynder hverdagen med Taliban-styret at tage form.

Blandt andet på Avicenna University i Kabul, hvor billeder fra første skoledag viser, hvordan mænd og kvinder er blevet adskilt af gardiner.

Andre billeder fra universitetet viser, at kvinder også er blevet placeret bagerst i klasselokalerne.

Se flere billeder her. Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Ritzau Scanpix/AAMIR QURESHI

Foto: Ritzau Scanpix/AAMIR QURESHI

Foto: Ritzau Scanpix/AAMIR QURESHI

Lover

Ifølge det internationale nyhedsbureau Reuters bliver særligt universiteter og skoler i Afghanistan overvåget af udenlandske magter for at sikre, at kvinder og piger får lov til at modtage undervisning.

Det var nemlig ikke tilfældet senest, da Taliban sad på magten i landet fra 1996 til 2001.

Selvom Taliban har proklameret, at man vil respektere kvinders rettigheder under den islamiske lov, er det endnu usikkert, hvordan det præcist kommer til at udspille sig i praksis.

- Forfærdeligt

Reuters har været i kontakt med lærere og studerende på universiteter i Kabul, Kandahar og Herat - de tre største byer i landet - og er her meldingen enslydende.

Kvindelige studerende bliver adskilt fra mændene i klasselokalerne og har ikke udgang til særlige områder på universiteterne.

- At sætte gardiner op er ikke acceptabelt, lyder det fra en ung, kvindelig studerende, som Reuters har talt med.

- Jeg havde det forfærdeligt, da jeg kom ind i klasselokalet. Gradvist er vi på vej 20 år tilbage i tiden, uddyber hun med henvisning til, da Taliban senest havde magten i landet.