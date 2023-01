Fogh: Kina skal kende konsekvensen ved angreb på Taiwan

Det skal stå klart for Kina, at det får alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis landet griber ind i Taiwan.

Det siger den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, ved et pressemøde torsdag under en tur til Taiwan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Ethvert forsøg fra Kina på at ændre status quo i Taiwan ved magt bør føre til en samlet respons, og det skal vi gøre tydeligt for Kina nu, siger Fogh ifølge mediet.

Som han også gjorde onsdag i et interview med Ritzau, drager Fogh paralleller mellem Kinas aggressive fremfærd over for Taiwan og Ruslands invasion af Ukraine.

Han siger, at det er vigtigt, at vestlige lande står sammen i Ukraine-konflikten for at afskrække Kina fra et eventuelt angreb på Taiwan.

- Kina er langt mere afhængig af globale forsyningskæder end Rusland. At understrege de alvorlige økonomiske konsekvenser af enhver form angreb nu vil være en stærk afskrækkelse, siger han ifølge Reuters.

Det er i rollen som formand for organisationen Alliance of Democracies, at Fogh besøger Taiwan midt i en ophedet strid mellem Taiwan og Kina.

Han repræsenterer altså ikke det officielle Danmark, der i henhold til den såkaldte 'et-Kina-politik' ikke anerkender Taiwan som selvstændigt.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation.

Det kinesiske pres på Taiwan er over et stykke tid øget med et utal af militære flyvninger tæt på øen.

Om timingen af besøget sagde Fogh onsdag til Ritzau:

- Det er netop nu, når der er øgede spændinger, at man skal vise sin støtte. Det nytter ikke noget, at vi dukker os. I en eksistentiel kamp mellem demokrati og diktatur er man nødt til at tage stilling.

Foghs besøg har varet fra 3. til 5. januar.

Han har holdt møde med blandt andre Taiwans præsident, Tsai Ing-wen,