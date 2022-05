Fogh: - Tyskland er for tøvende

Tyskland kan ændre hele dynamikken i Ukraine ved at markere sig over for Rusland, siger Anders Fogh Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen kritiserer den tyske regerings kurs over for Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

- Tyskland er for tøvende med at levere tunge våben og indføre sanktioner, siger den tidligere Nato-generalsekretær og statsminister til den tyske avis Handelsblatt.

- Tyskland er selvfølgelig meget afhængig af russisk gasimport, men jeg tror, at en klar holdning fra forbundsregeringen ville ændre hele dynamikken i Ukraine. Vi har brug for tysk lederskab, siger han.

Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister fra 2001 til 2009 og derefter generalsekretær for militæralliancen Nato til 2014, opfordrer de europæiske lande til øjeblikkelig at sige stop for import af olie og gas fra Rusland.

- En energiembargo ville helt sikkert have en pris. Men den pris ville være lille i forhold til omkostningerne ved en langvarig krig, lyder hans argument.

Netop en langtrukken udmattelseskrig skal for alt i verden undgås. En udmattelseskrig vil således være til russernes fordel, mener den tidligere Venstre-politiker.

- Russerne er eksperter i at agere under uløste konflikter. Der ser vi i Georgien, i Moldova og i den ukrainske region Donbas, som de invaderede i 2014. Vi bør gøre, hvad der er nødvendigt for at at afslutte denne konflikt hurtigt, siger han.

Den mest effektive måde at få standset krigen på vil ifølge Anders Fogh Rasmussen være at sætte en prop i de udenlandske pengestrømme til Rusland.

Det vil kræve et stop for køb af russisk olie og gas, hvilket vil ramme finansieringen af den russiske præsident, Vladimir Putins, krigsmaskine, fremgår det af interviewet i Handelsblatt.