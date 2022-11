'Folkemorderisk krig'

Putins ultranationalistiske støtter skruer op for retorikken. De taler om en folkemordslignende krig i Ukraine, lyder det fra eksperter. Markant russisk politiker udtaler, at Ukraine skal sendes ‘tilbage til det 18. århundrede’

De ultranationalistiske kræfter i Rusland skruer i den grad op for krigsretorikken i disse dage.

Forleden påstod en russisk politiker, at Ukraine bestod af en ‘dødskult’, der tilbeder drab på fjenden.

Samt at Ukraine som nation kun er en ‘politisk orientering’.

- Alt dette kan kun stoppes ved en fuldstændig afvikling af den ukrainske stat i dens nuværende form, skrev Andrey Medvedev, næstformand i Moskvas byråd, forleden til sine 150.000 følgere på det sociale medie Telegram.

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Den slags retorik er tegn på, at de ultranationalistiske kræfter har vundet indpas blandt Ruslands mainstreampolitikere, der nu åbent taler om en folkemordslignende krig, vurderer tænketanken The Institute for the Study of War (ISW):

Annonce:

- Den russiske præsident, Vladimir Putin, har på samme måde brugt et folkemorderisk sprog på en måde, der grundlæggende er uforenelig med opfordringer til fredsforhandlinger, lød det i tænketankens vurdering.

Putin har brugt et 'folkemorderisk sprog' lyder vurderingen fra en tænketank. Foto: Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP/ Ritzau Scanpix

Tilbage til det 18. århundrede

I den seneste måneds tid er angrebene på Ukraines energisektor, civil infrastruktur og civile mål blevet intensiveret. Mange ukrainere har været uden strøm, vand og varme.

Men det skal være endnu værre - sådan lyder den vilde udmelding fra en af Putins allierede.

- Ukraines infrastruktur vil blive ødelagt, og Ukraine vil blive sendt tilbage til det 18. århundrede, udtalte Pyotr Tolstoj, næstformand i det russiske parlament, Dumaen, forleden.

Han tilføjede, at Vesten skulle forberede sig på en krig ‘ der vil vare i årevis’, skriver avisen The Daily Mail.

Kakerlakker og satanister

Dmitri Medvedev, tidligere præsident i Rusland, skrev ud til sine 900.000 følgere på Telegram, at ukrainerne er ‘kakerlakker’, og at ‘Kiev er hovedstad i det gamle Rusland’.

Annonce:

- Kiev er bare en russisk by, hvor folk altid har tænkt og talt russisk, lød det fra Medvedev, som er næstformand i Ruslands nationale sikkerhedsråd.

Nogle af de såkaldte milbloggere - meningsdannere, der skriver om krigen på de sociale medier – har på det seneste talt om ukrainere som satanister.

På russisk stats-tv lød opfordringen forleden helt åbent, at de ukrainske storbyer Kiev og Kharkiv skulle fjernes fra Jordens overflade.

- Denne retorik taler åbenlyst om udryddelse, den er dehumaniserende og opfordrer til at føre en folkemordslignende krig mod den ukrainske stat, lyder vurderingen fra tænketanken The Institute for the Study of War.