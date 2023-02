For første gang i seks år: Kalder Nordkorea 'fjende'

Sydkorea skærper retorikken over for den missilglade overbo, Nordkorea, i nyt officielt dokument

Sablerne rasler i det koreanske, og nu skærper Sydkorea retorikken over for Kim Jong-uns Nordkorea.

For første gang i seks år betegner Sydkorea nemlig sin militante nabo som en 'fjende' i et nyt forsvarsnotat torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

'(Nordkorea) opgiver ikke sine atomvåben og vedholdende militære trusler mod os, så den nordkoreanske regering og militæret ... er vores fjende,' lyder det i rapporten ifølge AP.

Fjende-betegnelsen er tidligere blevet brugt flittigt, men slet ikke i perioden 2017-2022 under den tidligere præsident, Moon Jae-in.

Simulerede atomangreb

Ifølge nyhedsbureauet kommer den nye betegnelse, efter Nordkorea sidste år har skruet op for antallet af missiltests og blandt andet har simuleret et decideret atomangreb mod Sydkorea.

Det har blandt andet ført til øget militært samarbejde mellem USA og de øvrige lande i regionen.

Det skete under en parade i anledningen af landets 75 års fødselsdag

I slutningen af januar lød det fra USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, at han fordømmer Nordkoreas gentagne provokationer. Og at USA er parat til at ty til både 'konventionel og atomar afskrækkelse' for at beskytte Sydkorea.

Dermed er den retoriske optrapning blot endnu en eskalering mellem de to nationer, der altså nu åbent igen kalder hinanden 'fjender'.

