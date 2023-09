For stor missilrisiko: Forlænger onlineundervisning

Det var håbet, at skolerne i Zaporizjzja nær fronten igen kunne begynde at undervise i klasselokalerne. Det er nu opgivet på trods af, at skolen lige har fået indrettet et nyt beskyttelsesrum til børnene. Risikoen for russiske missiler er stadig for storkrig

(Ekstra Bladet i Ukraine) Det nye beskyttelsesrum under skolen i Zaporizjzja cirka 35 kilometer fra fronten i Sydukraine er klar til det værste. Der er opmagasineret vand til flere dage, og lokalerne med plads til hundredvis af børn, er forseglet med tykke metaldøre.

Der er både toiletter og bad til børnene, og der er senge, som kan foldes ud, hvis børnene er tvunget til at overnatte.

Det ændrer dog ikke ved, at skole nummer 15 i Zaporizjzja har valgt at skrotte planerne om at vende tilbage til klasselokalerne, når skoleåret starter. Siden den russiske invasion har der kun været onlineundervisning. Det var håbet, at de nu kunne lave om på det.

Oksana Kyrytjenko, der er rektor på skolen, forklarer, at skolen har hyret en psykolog til at hjælpe de børn, som har brug for støtte under krigen. Foto: Stefan Weichert

- Vi er tvunget til det, for selv om vi har et beskyttelsesrum, så skal du stadig løbe ned i det, forklarer Oksana Kyrytjenko, der er rektor på skolen, til Ekstra Bladet.

Hun påpeger, at de russiske missiler ofte slår ned i byen, før sirenen kan nå at advare borgerne, da fronten er for tæt på. Derfor er det ikke forsvarligt at undervise i klasserne.

De har også droppet ideen om at undervise i beskyttelsesrummet.

- Uanset hvor godt vores beskyttelsesrum er indrettet, så er det ikke belejligt for børnene at være her hele dagen. Børn vil gerne være udenfor - gå, lege. Det er farligt, påpeger Oksana Kyrytjenko.

Skolen er stadig åben, hvor elever kommer for at hente undervisningsmateriale. Foto: Stefan Weichert

Må undervise endnu et år online

Før invasionen havde Zaporizjzja omkring 700.000 indbyggere, og den er stadig en stor industriby, hvor fabrikker er synlige i udkanten af byen. Skole nummer 15 har stadig omkring 1.000 elever, da mange er blevet i byen eller får fjernundervisning.

- Indtil situationen i vores by ændrer sig, kan vi ikke risikere vores børns ve og vel. Derfor må undervisningen forblive online, men så snart situationen bliver bedre, vil vi skifte, siger Oksana Kyrytjenko, der forestiller sig, at noget af undervisningen så bliver på skolen.

Der er indrettet klasselokaler i beskyttelsesrummet, men det ændrer ikke ved, at eleverne igen får undervisning online, da det stadig er for farligt i byen. Foto: Stefan Weichert

Skolen har fået støtte af FN's Internationale børneorganisation, Unicef, til at indrette beskyttelsesrummet. Indtil videre vil det stå standby. Centrum af Zaporizjzja har gentagne gange været under beskydning af russiske missiler.

- Vi har luftalarmer 13 gange dagligt… fronten er kun 35 kilometer væk. Det er tæt på, forklarer Oksana Kyrytjenko, der håber, at den ukrainske modoffensiv vil betyde, at russerne vil blive skubbet længere væk.

Eleverne vil bare gerne tilbage i skole

Skolens beskyttelsesrum kan bruges af alle i byen. Døren står altid åben. Foto: Stefan Weichert

Flere elever på skolen i Zaporizjzja fortæller Ekstra Bladet, at de havde håbet på, at de snart kunne modtage undervisning i klasselokalerne igen. Nyheden om, at de endnu et år skal forberede sig på at få fjernundervisning, bliver modtaget med forståelse, men også ærgrelse.

- Jeg ville ønske, at krigen snart sluttede. At vi kan vende tilbage til vores tidligere liv, som det var. Så vi kan vende tilbage til skolen, studere normalt og leve normalt, siger 17-årige Irina Panaseiko.

Irina Panaseiko forklarer Ekstra Bladet, at de ikke kan lære det samme online. Hun forstår godt, at de er nødt til at modtage fjernundervisning, men håber, at det snart vil ændre sig. Foto: Stefan Weichert

Hun savner kammeraterne i skolen. Førhen havde hun kontakt til hele klassen, da de altid mødtes i skolen. Nu er det blot en håndfuld, som hun kan holde kontakten til.

Irina Panaseiko forstår godt, at skolen har valgt at fortsætte fjernundervisningen et år yderligere, da russiske missiler ofte slår ned i byen. Det er dog blevet normalt.

- Men vi har allerede vænnet os til det. Det er som et almindeligt liv, og ting, der skete før krigen, begynder at blive glemt. Altså det liv, der var, forklarer hun.

Gleb Sadovnitjenko, tv., og Irina Panaseiko vil bare gerne have klasseundervisning igen. Foto: Stefan Weichert

Undervisningen er påvirket

16-årige Gleb Sadovnitjenko vil også gerne tilbage i klasselokalet.

- Nu er det kun onlineundervisning, men vi vil gerne tilbage i klasselokalerne. For vores sikkerheds skyld er det i øjeblikket umuligt. Desværre er vi i krig med et terroristland, og vi ved ikke, hvad vi kan forvente af dem. For dem er børn og soldater de samme mennesker, siger han.

Der er mulighed for at sove i beskyttelsesrummet, hvor der er flere senge. Foto: Stefan Weichert

Gleb Sadovnitjenko forklarer, at undervisningen online er mere besværlig.

- Generelt er fjernundervisning ikke meget værd. Det giver ikke det vidensniveau, der skal til for at bestå eksamen i 11. og 9. klasse. Du skal indhente det hele selv…

- Der er også mangel på kommunikation med venner, kommunikation med lærerne. Det er nemmere ansigt til ansigt på skolen. Følelsesmæssigt får du også meget mere viden, siger han.

Krigen er overalt i Zaporizjzja

Et af de store hoteller i Zaporizjzja, Reikartz, blev ramt i august. En døde. Foto: Stefan Weichert

Der er tydelige spor af krigen mange steder i Zaporizjzja. I starten af krigen forsøgte russerne ihærdigt at nå byen, og senere er den blevet mål for russiske missiler.

I august blev et af byens store hoteller, hvor nødhjælpsarbejdere ofte holdt til, ramt. En døde og 16 blev såret, og det er langtfra et enkeltstående tilfælde.

Myndighederne i Zaporizjzja har indrettet flere beskyttelsesrum rundtom i byen. Foto: Stefan Weichert

Centrum ligner stadig sig selv, men sirenen, der hver dag hyler over byen, advarer konstant om risikoen for nye angreb.

Krigens brutalitet ses også på byens kirkegårde, hvor ukrainske flag ved nye grave er synlige alle steder. Det er især fra faldne soldater, der er blevet fragtet hjem.

Byens kirkegårde er fyldt med nye grave. Mange ukrainske soldater falder ved fronten, og det kan mærkes. Graverne har travlt med at følge med. Foto: Stefan Weichert

Mange flygtede fra Zaporizjzja i starten af krigen, men nye borgere er også kommet til. Tusindvis, der flygtede fra de nu russiskkontrollerede områder, bor nu i Zaporizjzja, da de helst vil være så tæt på deres hjem som muligt.

Det betyder også, at byens skoler nu skal tage sig af nye elever, hvoraf nogle lider af krigstraumer.

Det er en udfordring, når undervisningen foregår online.

