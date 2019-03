Forældre leder desperat efter deres børn i Mozambique

Cyklonen Idai ramte flere afrikanske lande, herunder Mozambique, for en uge siden.

Som følge af katastrofen er familier blevet adskilt, og mange børn har enten mistet deres forældre eller er blevet væk fra dem.

Nødhjælpsorganisationen Red Barnet arbejder på højtryk for at genforene familierne.

- Vi er bekymrede for de børn, som har mistet deres forældre eller er blevet væk fra dem, siger Rik Goverde, som er talsperson for Red Barnet i Mozambique.

- Forældre kan registrere deres egne og deres børns navne hos os i en online database. Alle organisationer har adgang til den og kan matche forældre og børn, hvis man støder på dem.

Det er dog langsommeligt arbejde, for ifølge Rik Goverde er store arealer stadig oversvømmede, og befolkningen er spredt over meget store områder.

- Vandet trækker sig langsomt tilbage, men det er svært at få hjælp bragt ud, når folk er meget spredt, siger han.

- Folk er desperate, for de har intet at spise, og mange opholder sig i træer og på tage. Hjælpen kommer, men det går meget langsomt.

Genforening af familier er noget af det første, Red Barnet går i gang med ved katastrofer som den i Mozambique.

Det skyldes, at det er farligt for børn at være alene.

- De kan være i fysisk fare, men vi er også meget opmærksomme på folk, der ikke vil børnene noget godt. De slår til i forhold til trafficking, seksuel udnyttelse og ulovlig adoption, siger psykolog i Red Barnet, Anne Sophie Dybdal.

Hun understreger, at det er vigtigt at få børnenes dagligdag stabiliseret.

- Ved naturkatastrofer kan børn blive angste, fordi den stabile hverdag er blevet vendt på hovedet. Det kan sætte sig som en frygt for, at det skal ske igen, siger Anne Sophie Dybdal.

Dødstallet i Mozambique er steget til 417 efter cyklonen, meddeler landets myndigheder lørdag.

Ifølge FN-organisationen Unicef har en million børn i de berørte lande brug for hjælp efter cyklonen.

Cyklonen ramte Mozambique med vindstød på op mod 170 kilometer i timen, inden den fortsatte sin ødelæggende færd mod Malawi og Zimbabwe.