Foreslår ny titel: Vil kalde Putin 'hersker'

Der er blevet fremsat et forslag om at ændre titlen på den russiske præsident

Vladimir Putin skal gå fra at blive omtalt som 'præsident' til 'hersker'.

Et ultranationalistisk parti kaldet det Liberale Demokratiske Parti har fremsat netop dette forslag.

Det skriver flere russiske medier ifølge Newsweek.

På trods af det misvisende navn er partiet solidt forankret i den ydre højrefløj af russisk politik.

Nærmere bestemt vil det Kreml-venlige parti kalde deres præsident for 'pravitel', som på russisk betyder 'hersker'.

Vladimir Zhirinovsky (th.) døde af koplikationer fra covid i april i år. Foto: Alexei Nikolsky/Ritzau Scanpix

Den tidligere leder af partiet Vladimir Zhirinovsky har tidligere udtalt, at han mener, Putin skal kaldes 'øverste hersker'.

Ydmygende

Det nye forslag om at ændre Putins titel kommer, fordi man mener, at ordet 'præsident' er ydmygende for Rusland, da det var amerikanerne, der brugte titlen først i slutningen af 1700-tallet.

Derfor er titler som 'hersker' eller 'statsoverhoved' mere forståeligt for russerne, mener partiet.

Præsident Putin har angiveligt ikke taget stilling til forslaget.