Forfærdelig simulation: '34 millioner vil dø på få timer'

Hvis NATO og Rusland skulle ende i en alvorlig voldelig konflikt, så er der et skrækscenarie. Atomkrig.

Heldigvis er der intet, der tyder på, at vi skulle være tæt på, at verdens stormagter tager atomvåbnene i brug, men alligevel har Princeton Universitys program 'Science & Global Security' lavet en simulation af, hvad der ville ske, hvis NATO og Rusland indledte en atomkrig.

Og resultatet er skræmmende.

Simulationen har fået navnet 'Plan A' og skal ses som universitetets eksperters bud på, hvordan en atomkrig kunne udvikle sig.

I simulationen begynder konflikten med, at Rusland affyrer et atommissil, der skal være en advarsel til NATO, fra en base i Kaliningrad. Efterfølgende svarer Nato igen med et taktisk atomangreb på russisk grund, og så har vi balladen.

Adskillige atomangreb bliver sat i værk fra alverdens militærbaser fra begge side. Ifølge Princetons eksperter vil de første 34 millioner menneske dø i løbet af få timer.

Sådan så det ud i 1971, da Frankrig Foto: AP

Ikke bare legetøj

Men bare rolig. En atomkrig lurer ikke lige rundt om hjørnet. Det fortæller lektor og krigsforsker ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

- En gang imellem laver de simulationer for at synliggøre, hvor galt det kan gå, hvis man trykker på knappen. Det handler om at vedligeholde afskrækkelse og slå fast, at det ikke bare er legetøj, siger Peter Viggo Jakobsen om simulationen.

Her et billede fra atombomben i Nagasaki 9. august 1945. Foto: AP

Samtidig fortæller han, at alt der er blevet gjort fra begge sider siden 2014, hvor Rusland valgte at gå ind i Ukraine på Krim-halvøen, skal skabe en situation, hvor man undgår en atomkrig.

- Truslen om at angribe danske skibe og NATO's soldater i Baltikum er et forsøg på at undgå, at de to parter begynder på at skyde efter hinanden. De vil forhindre en konventionel krig, der så skal starte en atomkrig, siger Peter Viggo Jakobsen.

Ville være selvmord

Eksperten peger også på, at Donald Trumps opsigelse INF-traktaten, der sikrede nedrustning mellem Sovjetunionen og USA, umiddelbart ligner et eskalering af konflikten. Men ifølge ham handler det om noget helt andet.

- Jeg læser det ikke sådan, at vi er kommet tættere på en ny kold krig. Det handler mere om, at russerne og amerikanerne har været irriteret over den aftale, fordi Kina ikke var med i den også. Kineserne har dermed haft mulighed for at producere en masse mellemdistance-missiler, og derfor handlede det om at kunne lave et modsvar. At kunne afskrække kineserne ved at lave de samme våben.

- Derfor ser jeg stadig en situation, hvor parterne navigerer og flytter skakbrikkerne for at undgå en atomkrig. siger han til Ekstra Bladet.

Til sidst peger eksperten på, at styrkeforholdet mellem Rusland og USA er så ulige, at det formentlig aldrig ville kunne udvikle sig til en krig.

- Overraskelsesangreb er ikke længere en faktor, da ingen af de to parter er presset af at, de skal slå først, hvis de skal vinde. Uanset hvad, så vil Rusland blive knust af USA, fordi amerikanerne er så meget stærkere, at de vil vinde uanset hvad. Det ville være selvmord, hvis Rusland angreb. Derfor er begge parter nødt til at tænke mere over konsekvenserne ved et angreb.

