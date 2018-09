Forførte og dræbte nazister: Teenage-pige havde pistol i cykelkurven

Freddie Oversteegen var en blot 14-årig stor pige, da Hitlers tropper invaderede Holland i maj 1940.

Sammen med moderen, der var kommunist, og sin søster delte hun flyveblade. Ligesom de gemte jøder i deres lejlighed i den hollandske by Haarlem.

Året efter blev familien kontaktet af et ledende medlem fra den hollandske modstandsbevægelse, som bad moderen om tilladelse til at hverve Freddie og søsteren Truus.

Hun gav sin tilladelse uden at vide, hvad pigerne egentlig skulle lave.

Håndvåben i cykelkurvene

- Senere fortalte han os, at vi skulle sabotere broer og jernbanespor. Og så skulle vi lære at skyde, så vi kunne dræbe nazister, har den nu afdøde Freddie Oversteegen fortalt i et interview med History.com,

Sammen med en tredje pige, den rødhårede Hannie Schaft, dannede Oversteegen-søstrene en af de eneste kvindelige hollandske modstands-celler, som selv dræbte nazister.

Med håndvåben i cykelkurvene drev de rundt i Haarlems gader og ledte efter nazister, som de kunne skyde. Om natten pyntede de sig op og gik på bar, hvor de forførte de tyske soldater og spurgte, om de ville med ud og gå en tur i skoven.

Måneskinsturene endte dog aldrig kun med et kys, men i stedet smældet fra en pistol.

- Vi likviderede dem. Vi var nødt til at gøre det. Det var et nødvendigt onde at dræbe dem, der forrådte de gode mennesker, sagde Freddie Oversteegen til Washington Post.

Henrettet tre uger før krigen sluttede

Søstrene overlevede krigen, men kæmpede til det sidste med mareridt om alle nedskydningerne. Særligt en af de dræbte vendte tilbage til Freddie om natten.

- Jeg så ham falde mod jorden og fik sådan en lyst til at hjælpe ham, sagde hun.

Det tredje medlem af gruppen, Hannie Schaft, blev arresteret og henrettet af nazisterne i 1945 tre uger før krigen sluttede.