Forsker: Spredning af stor kolonne tyder på større angreb på Kyiv

Rusland forbereder et større angreb på Ukraines hovedstad, vurderer militærforsker ved forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Det bygger han på oplysninger fra det britiske forsvarsministerium.

Lørdag morgen meddelte briterne nemlig, at en over 60 km lang russisk militærkonvoj er begyndt at sprede sig nær hovedstaden Kyiv.

- Russerne har gang i en stor offensiv lige nu for at prøve at få kontrollen over Kyiv ved at omringe den, siger han.

Anders Puck Nielsen vurderer, at ikke kun den lange militære konvoj lægger an til en angreb på den ukrainske hovedstad.

- Militærkonvojen er i gang med at skulle omringe Kyiv på vestsiden af floden, mens der vil komme russiske soldater til fra Kharkiv og forsøge at sætte sig på østsiden af byen, siger han.

Floden, som Anders Puck Nielsen, nævner hedder Dnepr. Den går tværs gennem hovedstaden og deler byen i to.

Den russiske militærkonvoj har tidligere holdt stille nord for Kyiv, men de sidste dage har den igen haft kurs mod den ukrainske hovedstad.

Fredag udtalte Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i en videotale til befolkningen, at ukrainerne havde nået et strategisk vendepunkt.

- Jeg tror, at Zelenskyj baserer sin udtalelse på baggrund af, at det endnu ikke er lykkes russerne at indtage hovedstaden. Det tyder på, at det kan blive svært for russerne.

- Derudover ønsker han at holde en peptalk og få endnu mere gejst ind i den ukrainske kamp, vurderer Anders Puck Nielsen.

Hvordan krigen kommer til at udvikle sig i Ukraine de kommende dage vil ifølge Anders Puck Nielsen afsløre, om ukrainerne har nået det strategiske vendepunkt, som Zelenskyj siger.

- Hvis ukrainerne stadig har kontrol med Kyiv om syv til 14 dage, og russerne ikke er lykkedes med at belejre byen, så er jeg enig med Zelenskyj i, at det er et strategisk vendepunkt.

- Det kan være realistisk, at ukrainerne afværger russernes forsøg på at indtage Kyiv. Det kommer til at spilde ind, om tiden arbejder for Rusland eller Ukraine. Det kommer vi til at få svar på den kommende tid, siger han.