Forskere: Her kan man bedst overleve atomkatastrofe

Forskere har sammenlignet 38 steder, og fundet frem til hvor sandsynligheden for at overleve atomkatastrofe er størst

Skulle det utænkelige ske, og paddehatteskyen rejser sig mod himlen, skal man sydpå for at finde de bedste odds for overlevelse.

Det viser et studie udgivet i tidsskriftet Risk Analysis, og som britiske The Guardian har omtalt.

Ud af de 38 lande, der indgik i studiet, løb Australien afsted med førstepladsen og nabolandet New Zealand med andenpladsen i forhold til, hvor sandsynligheden for overlevelse er bedst.

Mad og energi i massevis

Fænomenerne, som studiet tager udgangspunkt i, er atomkatastrofer, udbrud af en supervulkan eller et sammenstød med en asteroide.

Forskerne har sammenlignet landene på en række faktorer, der øger sandsynligheden for overlevelse og videreførsel af civilisationen.

Det gælder blandt andet produktion af mad, energiforsyning, produktion og i hvor høj grad en katastrofe måtte påvirke klimaet i området.

Her er både Australien og New Zealand to nationer, som befinder sig længst væk fra det mest sandsynlige katastrofe-epicenter på den nordlige halvkugle og har gode forudsætninger for fødevareproduktion.

'Australiens fødevare-buffer er gigantisk' og 'har potentiale til at brødføde talrige millioner af mennesker'.

Samtidig har landet god infrastruktur og generelt energioverskud, lyder det.

Brød på bordet

I New Zealands tilfælde trækker særligt fødevaresikkerheden op.

- Vi har en enormt effektiv fødevareeksport, der kan brødføde newzealænderne op til flere gange alene baseret på eksporten, lyder det fra en af forskerne bag rapporten, professor Nick Wilson.

Omvendt kritisk ser det ud i Kina, Rusland og USA, der angiveligt kan forvente et fald i fødevareproduktionen på op til 97 procent i værste fald.

Blandt andre højdespringere på listen er Island, Salomonøerne og østaten Vanuatu.

