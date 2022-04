Krig & katastrofer ... 3. apr. 2022 kl. 13:36 Gem artikel Gemt artikel

Forstå konflikten: Atommagter rasler med missilerne

Verdens øjne er rettet mod krigen i Ukraine, men det kan også hurtigt gå galt et helt andet sted i verden Både Pakistan og Indien har for nylig affyret nye missiler - men den virkelige risiko for freden i regionen skal findes i regeringskontorerne, mener dansk ekspert