Forsvaret lykkes med at få danskere ud af Afghanistan

En gruppe danskere og nordmænd er søndag aften 'under meget vanskelige omstændigheder' blevet evakueret ud af Afghanistan.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) natten til mandag på Twitter.

- Jeg kan oplyse, at det søndag aften, under meget vanskelige vilkår, lykkedes Forsvaret at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan. Jeg har for nuværende ikke yderligere at oplyse om operationen, skriver hun.

Antallet af evakuerede personer oplyses ikke.

Tidligere søndag aften oplyste Trine Bramsen, at danske militærfly befandt sig i området omkring Afghanistan.

- Danske militære fly er i området omkring Afghanistan. Situationen er meget alvorlig, og det er svært at operere, men det er yderst vigtigt for at kunne evakuere, at de danske militære fly er operative.

- Vi knokler på højtryk og på baggrund af de beredskabsplaner, som vi har haft fokus på siden meldingen om tilbagetrækning fra Afghanistan, sagde Trine Bramsen.

Beslutningen om at sende danske militære fly afsted blev truffet for nogle dage siden, fortalte ministeren.

Lufthavnen i Kabul er i øjeblikket lukket for alle andre fly end militære, og Trine Bramsen understregede søndag aften vigtigheden af, at man fik sendt danske militære fly afsted.

- Det er alene militære fly, der kan operere, og derfor har det været af stor og afgørende betydning, at vi allerede i går besluttede at sende danske militære fly til området.

- Flyene er på vingerne, men det er også klart, at det er en meget svær situation. Jeg tror, at mange har set video fra lufthavnen og kan se, at det er meget, meget voldsomme billeder, der kommer ud derfra. Det understreger også, hvor svært det er at navigere.

Hun kunne søndag aften ikke oplyse, hvor mange fly der er tale om, eller hvad det er for en type fly.

Ministeren kunne heller ikke oplyse, hvor flyene befinder sig, og hvad de foretager sig. Det skyldes blandt andet sikkerhedsmæssige hensyn, lød det.

Det er også uvist, om der nu er danske tropper til stede i Kabul.

Danmarks opgave består i at få de ansatte og deres familier på den danske ambassade i Kabul ud af landet sammen med omkring 45 lokalt ansatte afghanere, der også skal have familiemedlemmer med.

- Vi er meget optaget af, at vi får hjulpet så mange mennesker, som det overhovedet er muligt inden for den målgruppe, som vi har et ansvar for at løfte ud, sagde Trine Bramsen.

Søndag indtog den militante islamistiske bevægelse Taliban også Kabul, efter at have overtaget store områder af Afghanistan i de seneste dage.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har forladt landet, og Taliban har erklæret, at 'krigen er ovre', og at man forventer at få overdraget magten i landet.

Taliban har desuden taget kontrol over det afghanske præsidentpalads søndag.