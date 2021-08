Forsvarets Efterretningstjeneste undervurderede Taliban

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) undervurderede, hvor hurtigt Taliban ville overtage magten i Kabul. Det oplyser efterretningstjenesten i en pressemeddelelse.

- Indtil umiddelbart før Talibans magtovertagelse var FE’s vurdering, at det var mindre sandsynligt, at Kabul ville falde inden udgangen af året, skriver FE.

Den besked gav FE videre til en briefing af Folketingets partier mandag 9. august 2021.

- Det var ikke en overraskelse, at Kabul faldt, men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynlig, siger Svend Larsen, fungerende chef for FE, i pressemeddelelsen.

For optimistisk

- Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, Forsvaret og internationale partnere, men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk.

Udmeldingen fra FE kommer, efter der de seneste dage har været rejst spørgsmål om det efterretningsgrundlag, regeringen handlede ud fra op til Talibans magtovertagelse i Afghanistan.

Det har blandt andet mødt massiv kritik, at evakueringen af danske statsborgere og lokale afghanere med en relation til Danmark, ikke blev evakueret tidligere. Først da Taliban havde indtaget hovedstaden, begyndte Danmark og andre vestlige lande at hente deres folk ud - med stort besvær.

Giver anledning til selvransagelse

Hos FE giver de seneste ugers udvikling i Afghanistan anledning til at se efterretningstjenestens procedurer efter i sømmene.

- Det er naturligt, at vi ser på vores vurderinger i denne sag, siger Svend Larsen og tilføjer:

- Efterretningstjenester i andre lande er i samme situation, og der har da også knyttet sig særlige udfordringer til situationen i Afghanistan, fordi adgangen til informationer er blevet svækket som følge af koalitionens tilbagetrækning. Disse forhold ændrer dog ikke på, at vi naturligvis skal lære af forløbet, siger Svend Larsen.

