Forsvarets Efterretningstjeneste: Vil true Sverige med atomvåben

Både Putin og vicepræsidenten for det russiske sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, har tidligere raslet med atomsablen overfor ukrainerne.

Oven på Finland og Sveriges ansøgning om optagelse i Nato vil de 'sandsynligvis' fremover blive ofre for samme makabre trusler.

Det skriver Forsvaret Efterretningstjeneste i deres risikovurdering 'Udsyn'.

Strategisk ændring

Landenes forventede optagelse i forsvarsalliancen ændrer nemlig den strategiske situation i Østersøen, så russerne må grave dybere i den militære værktøjskasse.

'Rusland vil sandsynligvis også øge sin trusselsretorik og herunder true med at rette kernevåben mod mål i Sverige og Finland,' lyder det i rapporten.

Uforudsigelige Rusland

Efterretningstjenesten forventer samtidig et endnu mere uforudsigeligt Rusland i Østersø-regionen, hvor hybride virkemidler spås en endnu større rolle end hidtil.

Annonce:

Putins beskidte bombe-trick

Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War er der også tiltagende fokus på russernes nukleare afskrækkelse, som følge af den stigende trussel fra den forventede Nato-udvidelse. Samtidig opruster russerne kraftigt i den nordvestlige del af landet.

- Rusland vil også skabe frygt for at forsøge på at svække sammenholdet mellem vestlige lande og Nato-lande. Det vil sandsynligvis få modsat effekt, og vise hvorfor det er vigtigt, at Finland og Sverige bliver medlemmer af Nato, lyder vurderingen fra Tom Røseth, der underviser i efterretningsvirksomhed ved norske Forsvarets Høgskole til Dagbladet.

Zelenskyjs knytnæve og Putins hovedpine