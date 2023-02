Forsvarskilder: Kinas ballon har fløjet over militære områder

Den kinesiske luftballonen, som svæver i 18 kilometers højde over USA, har ifølge embedsmænd i det amerikanske forsvarsministerium hængt over militært sensitive områder.

Det rapporterer ABC News.

'Spionballonen', som den omtales i amerikanske medier, har blandt andet været over Montana, hvor atomsprænghoveder er lagret, hedder det.

Eksperter og analytikere på blandt andet CNN og ABC News har fremsat mange spekulationer og formodninger om ballonen, som ifølge amerikanerne kan styres af Kina.

Kina hævder derimod, at det er en civil vejrballon, som er blæst ud af kurs.

Amerikanerne har i flere døgn overvejet at skyde luftballonen ned, siger en embedsmand til ABC News.

- Vi vil tage os af det, sagde præsident Joe Biden til CNN, da den amerikanske tv-station lørdag spurgte, om den kinesiske luftballon vil blive skudt ned.

Annonce:

En kilde i det amerikanske forsvarsministerium siger til ABC News, at en nedskydning kan blive aktuel, når ballonen blæser ud over Atlanterhavet.

Kanalen skriver, at luftrummet i det aktuelle område i givet fald må lukkes.

CNN henviser til analytikere, som siger, at der både er siloer til interkontinentale atomraketter og baser for strategiske bombefly i området, som den har overfløjet.

Den pensionerede amerikanske general John Ferrari, som er gæsteforsker ved tanketanken American Enterprise Institute, siger til ABC News og andre amerikanske medier, at luftballonen udgør en trussel, selv om den ikke er forsynet med våben.

- Selve flyvningen kan også bruges til at teste USA's evne til at opdage trusler i luftrummet og til at finde huller i USA's varslingssystemer, siger Ferrari.

- Kina kan også opfange signaler, som satellitter i stor højde ikke kan registrere som svage radiosignaler, der kan bidrage til en forståelse af hvordan amerikanske våbensystemer kommunikerer.

Annonce:

Ferrari siger, at Kina kan have sendt ballonen for at vise, at de er i stand til det, og USA må derfor bruge tid og penge på at udvikle et forsvar på dette område.

Forskeren Peter Layton ved Griffith Asia Institute i Australia siger til CNN, at han tror, at ballonen sandsynligvis indsamler informationer om amerikanske forbindelsessystemer og radarer.

Analytikerne mener også, at ballonen kan kontrolleres fra kinesiske spionsatellitter.