Forsvarslektor tog fejl: Nåede at aflyse krigen

Forsvarsakademiets lektor var påpasselig med udsigten til en invasion i Ukraine. Nu mener han, at russerne ønsker kontrollen over mere end de to udbryderregioner

Peter Viggo Jakobsen, som er professor og lektor ved Forsvarsakademiet, gik galt i byen, da han spåede, at de anerkendte udbryderregioner i Ukraine ikke nødvendigvis betød krig.

Han fortalte mandag, at anerkendelsen af Lugansk og Donetsk som uafhængige ikke nødvendigvis ville føre til en yderligere optrapning.

Nu fortæller han, at han ikke troede, det ville gå så vidt, som tilfældet har været torsdag morgen.

- Det var ikke rigtigt, siger Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Jeg sagde det fordelen, fordi min analyse var, at det ville give mest mening for Vladimir Putin, hvis han holdt sig til de to områder, han havde anerkendt, så kunne han trække sig tilbage og undgå det, han nu får i hovedet af sanktioner, døde soldater og efterfølgende guerillakrig.

Han fortæller, at Putins erklæringer nu tyder på, at russerne går efter mere end blot de to udbryderregioner.

- Og nu ser det ud til, vi får denne storkrig, som vi frygtede, med fremrykning fra tre forskellige fronter, så det ser ud til, han går efter hele Ukraine, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Tidligt om torsdag morgen hørte Ekstra Bladets udsendte eksplosioner og luftalarmer i Kiev.

Sanktioner nu

Ruslands handlinger i Ukraine er blevet mødt af bred fordømmelse fra den vestlige verden, og Vladimir Putin kan nu forvente at blive mødt af et hav af sanktioner.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er det dog vigtigt, at sanktionerne falder i dag.

- Hvis de ikke kommer i dag, er det en falliterklæring fra Vesten. Der er lavet omfattende pakker, så jeg tænker, der skal trykkes på knappen.

- Er det tænkeligt, at Nato vil sætte soldater på ukrainsk jord?

- Nej. Når det kommer til militær magt, er der intet, der tyder på, at noget kommer til at ske. Så Ukraine er alene hjemme, og det er en af grundene til, at Rusland gør det her.

- Hvad kommer der til at ske de næste dage?

- Rusland har vundet denne fase, men jeg tør ikke spå, hvordan det vil tegne sig. Det kommer an på, hvor længe ukrainerne kan stå imod.

- Hvad er årsagen til, at Putin går så langt?

- Han vil tage kontrollen med Ukraine, fordi han vil forhindre, at Ukraine bliver en del af Vesten. Han vil stoppe Vestens udvidelse mod øst, det er det eneste, der giver mening, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

EU har meddelt, at der senere i dag vil præsenteres en pakke med massive sanktioner fra EU-landenes ledere, fortæller EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.