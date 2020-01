Forsvarsminister: Ingen beviser for at Iran ville angribe

USA's forsvarsminister udtaler, at han ikke har direkte beviser fra efterretningstjenester om, at Iran havde en plan om at angribe fire af USA's ambassader

USA's forsvarsminister, Mark Esper, siger til amerikansk tv, at han ikke har direkte beviser fra efterretningstjenester om, at Iran havde en plan om at angribe fire af USA's ambassader. Det var ellers, hvad præsident Donald Trump brugte som begrundelse for at dræbe den iranske general Qassem Soleiman, skriver Reuters.

