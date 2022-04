Foruroligende fund: Dræbt med pile

Retsmediciner har gjort gruopvækkende fund under deres obduktioner af dræbte i den ukrainske by Butja

Især en by er blevet symbol på krigens rædsler i Ukraine. Butja.

Hele verden har set de hjerteskærende billeder fra byen, der ligger lige nordvest for hovedstaden, Kiev.

Fund af massegrave og billeder af lig i gaderne har vakt russisk fordømmelse. Nu viser obduktionsrapporter, at nogle civile i Butja er blevet dræbt af pile.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fund af ligposer i den ukrainske by. Foto: Efrem Lukatsky/Ritzau Scanpix

Adskillige objekter

Flere internationale medier, herunder Washington Post, har før berettet om fund af 'dæberpile' i Butja. Nu bekræfter netop obduktionsrapporter, som The Guardian har set, den historie.

- Vi har fundet adskillige nåle-lignende objekter i ligene på mænd og kvinder. De kan ellers være svære at finde, fordi de er så tynde, siger den ukrainsk retsmediciner Vladyslav Pirovskyi til det britiske medie.

Flere uafhængige våbeneksperter har ligeledes bekræftet over for The Guardian, at der er tale om pile - eller såkaldte Fléchettes som er et våben, der især blev brugt under Første Verdenskrig.

Obduktionsrapporterne har ligeledes vist, at flere kvinder er blevet voldtaget, før de blev skudt, fortæller Pirovskyj til The Guardian.

Artiklen fortsætter under videoen

Ekstra Bladet har besøgt Butja, hvor ukrainere her graver ligposer op.

Flest dræbt af skud

Langt størstedelen af de personer, der er fundet døde i byen under den russiske invasion af Ukraine, er netop dræbt af skud.

Det oplyste Andrij Nebitov, regional politichef i Kyiv, på en pressekonference i forrige uge.

- 95 procent af personerne blev skudt af snigskytter eller dræbt med skydevåben, sagde Andrij Nebitov.

- Folk blev bare skudt i gaderne under Ruslands belejring. Det er en kendsgerning, der er registreret. I det 21. århundrede er det umuligt at gemme sådanne forbrydelser. De blev bevidnet af observatører og også optaget på kamera, uddybede han.

Ifølge lokale myndigheder er over 400 civile fundet dræbt i Butja, efter at russiske styrker forlod byen 30. marts. I alt var byen under russisk kontrol i en måned.

Mennesker klædt i civilt tøj blev efterfølgende fundet døde på gaderne, hvor nogle havde deres hænder bundet bag ryggen. Siden blev flere massegrave fundet.

I flere dage har retsmedicinske eksperter fra en fransk specialstyrke arbejdet i Butja for at undersøge og identificere ligene fra massegravene.