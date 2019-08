Fra Sibirien til Brasilien: Verden står i flammer

Juli blev den varmeste måned, der nogensinde er målt på jorden.

Temperaturen på jorden stiger, og i takt med klimaforandringerne oplever kloden flere skov- og naturbrande end nogensinde før, slår eksperter fast.

Udviklingen betyder, at selv steder på den arktiske cirkel som Alaska, Sibirien og Grønland, hvor det tidligere har været et særsyn, har man denne sommer kæmpet mod voldsomme flammer, mens regnskove i Brasilien og Indonesien forsvinder i et hidtil uset tempo.

Se også: Voldsom brand i Grønland: Beder om 30 danske brandfolk

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Indonesien kæmper brandfolk mod et flammehav i byen Pekanbaru. Foto: Hadly Vavald/Ritzau Scanpix

Skovbrandene i Amazonas har de seneste uger udviklet sig til en international krise, men de massive problemer i Brasilien ser man overalt på planeten.

Siden juli er der ifølge New York Times forsvundet cirka 25.000 kvm skov i Sibirien, hvilket er tæt på et område lige så stort som hele Jylland.

I Alaska er et skovområde større end Fyn blevet forvandlet til aske. Og netop under de nordlige himmelstrøg vil man opleve flere og flere skovbrande, fordi det arktiske område oplever temperaturstigninger dobbelt så hurtigt som resten af verden.

Det fortæller geografi-professor ved Idaho University John Abatzoglou.

- Højere temperaturer vil forsætte med af øge risikoen for brande. Der er også forventet flere lynnedslag, som skaber netop skovbrande. Den her udvikling, vi ser på så fjerne steder, ville sikkert ikke ske, hvis det ikke var for klimaforandringer, siger han til New York Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Sibiriens Boguchany-distrikt står en million hektarer skov i brand. Foto: Donat Sorokin/Ritzau Scanpix

Ifølge Mikaela Weisse, der arbejder for Global Forest Watch, er en jordklode i flammer ekstremt kritisk.

- Det er helt sikkert noget at være bekymret over. Især fordi mere research på området siger, at vi er ved at nå ud over kanten, lyder det fra professoren ifølge det amerikanske medie.

Alene gennem juli og august har skovbrande i Arktis betydet omtrent 180 megatons udledning af CO2, hvilket er mere, end Sverige udleder på et helt år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skovbrande raser også i USA's nordligste stat, Alaska. Foto: Churgach National Forest/Ritzau Scanpix

På det afrikanske kontinent oplever man ligeledes denne sommer rekord-mange brande. Ifølge det amerikanske rumagentur NASA foregår der lige nu mere end en kvart million natur- og skovbrande i Afrika.

Især de centralafrikanske lande Angola og Den Demokratiske Republik Congo er hærget af brande, som ifølge eksperter skyldes både landmænd og klimaforandringer.

Det amerikanske medie Bloomberg er kommet i besiddelse af tal, som viser, at der alene i Angola opstod cirka 7000 brande på 48 timer mellem 22. og 23. august, mens tallet for DR Congo er højere end 3000.

Alle taler om Amazonas: Her brænder det tre gange så meget

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det centrale Afrika er plaget af især påsatte skov- og markbrande for tiden. Foto: NASA

Nye billeder afslører enormt udslip af kulilte fra Amazonas

Stigningen af skov- og naturbrande på verdensplan er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, kloden oplever. Det mener Jakob Kronik, der er leder af organisationen Verdens Skoves internationale afdeling.

- Det handler jo om klima, fordi skovene binder meget kulstof, som bliver brændt af, og det tager lang tid at bygge op igen. Skovene optager rigtig meget CO2 gennem fotosyntesen, og det kan de jo heller ikke, hvis de bliver brændt af. CO2-udledningen fra skovafbrændinger er globalt lige så stor som den samlede transportsektor, siger han til Ekstra Bladet.

Men det forårsager også andre store udfordringer, forklarer Jakob Kronik:

- Derudover er det et problem i forhold til biodiversiteten. Vi står i en historisk biodiversitetskrise. Man kalder det den sjette masseuddøen, og det er voldsomt. Det er vigtigt at få på dagsordenen i verdenssamfundet. Hvis man virkelig mener det, man sagde i Paris (international klima-aftale fra 2015, red.) omkring klima, så er man nødt til at lytte til eksperterne, der siger, at man skal gøre noget ved skovbrandene.

I 2015 vedtog FN's medlemslande på et klimatopmøde i Paris at nedbringe udledningen af såkaldte drivhusgasser (CO2, red.).

Herunder kan du se udviklingen af skov- og naturbrande i verden fra 2000 til 2019.

En frivillig kæmper mod flammerne i Amazonas. Foto: Ueslei Marcelino/Ritzau Scanpix

Alene den seneste uge er der registreret tusindvis af skovbrande i Amazonas. Foto: Bruno Kelly/Ritzau Scanpix

En turist ser på fra en båd, mens en voldsom skovbrand hærger den græske ø Samos. Foto: Antonio valenciano/Ritzau Scanpix

Brandfolk i Indonesien. Foto: Beawiharta Beawiharta/Ritzau Scanpix

En brandmand slukker skovbrande i Sibirien. Foto: Ritzau Scanpix

Alle taler om Amazonas: Her brænder det tre gange så meget

Stor brand på populær party-ø

Se også: Afviser millioner til Amazonas

Amazonas brænder: Nasa-foto afslører omfanget