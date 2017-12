Fra vugge til grav: Sådan er det hemmelige liv i Nordkorea

Kim Jong-uns jerngreb om magten i Nordkorea bliver ofte beskrevet som et rædselsregime.

I 2017 har de fleste overskrifter handlet om Kim Jong-uns lyst til at teste missiler og truslerne rettet mod gud og hver mand i den vestlige verden.

Men bag krudtet og de tomme trusler lever 25 millioner indbyggere i landet, og flere millioner lever under kummerlige forhold. Tidligere i år beskrev The Guardian de store problemer med mangel på føde i diktatur-staten.

Ifølge det britiske medie gik en tørke i Nordkorea over sommeren ud over høsten, og det har skabt store problemer. Så store problemer, at FN har oplyst, at de frygter, at landet vil opleve en hungersnød, som vi så i 2001, hvor flere millioner mennesker sultede.

Derudover befinder 120.000 mennesker Ifølge Freekorea sig nuværende tidspunkt bag tremmer i de frygtede nordkoreanske fangelejre, mens op mod 400.000 er døde af sult, skader efter tortur, sygdomme eller kyniske likvideringer.

Men hvad sker der egentlig bag murene i landet?

Tidligere i år offentliggjorde The Commitee for Human Rights in North Korea (HRNK red.) en rapport, hvor tidligere soldat fra den amerikanske hær Robert M. Collins, der aftjent 31 år af sin tjeneste i Sydkorea, og HRNK's project officer Amanda Mortwedt Oh løfter lidt af sløret for det hemmelige liv i landet.

Her beskrives det blandt andet, hvordan nordkoreanerne bliver indoktrinet til at følge et meget striks regelsæt fra de er helt små.

De er også kendt som de 'ti principper for etableringen af et monolitisk' (noget som er hugget i sten red.) ideologisk samfund (TPMI red.) og stammer fra 1967, hvor Kim Il-sung sad på magten.

Se dem herunder:

Hjerne formet af propaganda

Ifølge rapporten starter indoktrineringen allerede, når de små børn lærer at tale.

- Alle nordkoreanere får en livslang indoktrinering, så regimet kan sikre, at deres borgere er 100 procent loyale over for lederen. Fra de tidligste måneder bliver børnene instrueret i, hvad de må og ikke må sige. Det fortsætter, når de begynder i skolen, og de studerendes hjerne blive formet af propaganda.

- Også på arbejdspladserne bliver nordkoreanerne konstant pisket til at øge produktiviteten for at tjene den store leder. Plakater på væggene hænger overalt, og de opfordrer folk til, at de gennem hårdt arbejde kan vise deres loyalitet over for den store leder, fastslår Robert M. Collins og Amanda Mortwedt Oh i rapporten.

Derudover bliver det beskrevet, hvordan alt fra musik til bøger er gennemsyret af regimets propaganda.

Se 19 billeder fra hverdagslivet i 2017 i Nordkorea herunder:

