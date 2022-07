Fragtfly med otte personer om bord styrter ned i Grækenland

Et fragtfly med otte personer om bord er sent lørdag aften styrtet ned nær byen Kavala i det nordlige Grækenland.

Det oplyser brandvæsnet og græsk stats-tv ifølge Reuters.

Den statslige tv-kanal TV ERT oplyser, at flyet var af typen Antonov An-12, og at det er ejet af et ukrainsk selskab. Det var på vej fra Serbien til Jordan.

Brandfolk arbejder nær det sted i den græske by Kavala, hvor et fragtfly sent lørdag er styrtet ned. Foto: Ilias Kotsireas/Ritzau Scanpix

Flyets pilot havde bedt om lov til en nødlanding på grund af et motorproblem, men kort efter forsvandt kommunikationen med flyet.

En video, der er offentliggjort på TV ERT's hjemmeside, viser flyet, der er i flammer, mens det styrter, inden det rammer jorden og tilsyneladende eksploderer.

Brandvæsnet har ikke oplyst, hvilken type fly, der er tale om, men oplyser, at de foreløbige meldinger er, at der var otte personer om bord på flyet.

Brandvæsnet har indsat 15 brandfolk og 7 brandbiler til at slukke det brændende fly, og det oplyses, at flere er på vej til stedet.

Det er uklart, hvad flyet er lastet med, men en specialstyrke fra katastrofeberedskabet er i gang med en efterforskning på ulykkesstedet.

- Vi behandler fragten som farligt materiale, siger en talsperson for brandvæsnet.

Et lokalt øjenvidne ved navn Giorgos Archontopoulos siger ifølge nyhedsbureauet AFP til græsk stats-tv, at han fornemmede, at noget var galt, så snart han hørte lyden af flyet.

- Klokken 22.45 blev jeg overrasket over lyden af flyets motor. Jeg gik udenfor og så, at en af motorerne var i brand, siger han.

Borgmester i kommunen Paggaio, hvor Kavala ligger, siger til nyhedsbureauet AP, at man kunne høre eksplosioner.

- Jeg er omkring 300 meter fra der, hvor flyet styrtede ned, siger han.