Frankrig og dets allierede har torsdag annonceret en 'koordineret tilbagetrækning' fra den militære indsats i Mali.

Det fremgår i en fælles udtalelse torsdag morgen.

Årsagen er 'adskillige udfordringer' i det vestafrikanske land, lyder det.

Danmark annoncerede i januar, at man ville trække sine soldater hjem fra Mali. Det skete, efter at den maliske regering havde meddelt, at de danske soldater ikke var velkomne i landet.

Opdateres ...